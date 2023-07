Monica Lewinsky to bohaterka skandalu, o którym wiele osób nadal pamięta. Było o nim najgłośniej pod koniec lat 90., kiedy na jaw wyszedł romans stażystki Białego Domu z byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych, Billem Clintonem. Wówczas o intymnych szczegółach głowy państwa dowiedział się cały świat, a on sam prawie stracił cenioną posadę. Lewinsky zdobyła wówczas popularność i zaczęła robić kampanie reklamowe. Jak dziś wygląda była kochanka Clintona?

Monica Lewinsky świętuje 50. urodziny. Tak wygląda 25 lat po skandalu

O "aferze rozporkowej" pisały niegdyś zagraniczne i polskie media. Billa Clintona oskarżono o molestowanie wielu kobiet. Wyjątkowo głośno było szczególnie o stażystce z Białego Domu, czyli Monice Lewinsky, z którą były prezydent miał bliską relację. Wieść o romansie trafiła do mediów z powodu przyjaciółki stażystki, która przekazała nagrania ich prywatnych dyskusji prokuratorowi. "Bardzo żałuję tego, co wydarzyło się między mną a prezydentem. Byłam za młoda, by zrozumieć konsekwencje naszych zachowań. Nie zdawałam sobie też sprawy, że ktoś, komu ufałam, będzie w stanie poświęcić mnie dla politycznej korzyści. Co sobie wtedy myślałam? Co myśleliśmy? Oddałabym wszystko, gdybym mogła cofnąć czas!" - pisała bohaterka skandalu w "Vanity Fair". Jak obecnie wygląda Lewinksy? Dziś to dojrzała kobieta, która wciąż ma wielu fanów. Na Instagramie śledzi ją ponad 60 tys. użytkowników. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej zdjęć Lewinsky, koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii.

Czym zajmuje się Monica Lewinsky?

Bohaterka skandalu miała wiele problemów ze znalezieniem pracy. Potencjalni pracodawcy szybko wyrabiali sobie opinię na jej temat, kiedy dowiadywali się o aferze z Clintonem. Dziś Lewinsky podróżuje po świecie, spełnia się jako autorka w "Vanity Fair", mówczyni TED oraz producentka telewizyjna. O wszelkich nowościach z życia informuje na bieżąco w mediach społecznościowych.