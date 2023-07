Magda Gessler od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, do czego przyczyniły się "Kuchenne rewolucje". Restauratorka wzbudza także zainteresowanie w sieci, a na Instagramie obserwuje ją ponad milion fanów. Gwiazda często zamieszcza w mediach społecznościowych nie tylko zawodowe wyzwania, czy fragmenty programu TVN, ale i kadry z życia prywatnego. Kiedy opublikowała jedno ze zdjęć, uwagę internautów szybko zwróciły stopy Gessler. Wówczas postanowiła odpowiedzieć na "zarzuty" jeszcze jedną fotografią.

Magda Gessler wywołała dyskusję na temat stóp. Pokazała się internautom z innej strony

Magda Gessler dodała na Instagramie zdjęcie w pięknej, wiosennej sukience. Widać, jak restauratorka leży na dużym, ogrodowym fotelu. Okazało się, że internauci skupili się nie na tym, co trzeba. "Co ci się stało z palcami u stóp?", "O co chodzi z tymi palcami przy stopach?", "Co się stało ze stopami, pani Magdo?", "Czy pani ma taki długi palec?" - to tylko niektóre z komentarzy, jakie pojawiły się pod postem. Gessler odpowiedziała, że po prostu "takie są". Niektórzy zastanawiali się, czy efekt na zdjęciu jest związany z nieumiejętnym retuszem. Restauratorka jednak podeszła do tego z typowym dla siebie dystansem.

Magda Gessler pokazała stopy w całej okazałości

Restauratorka, widząc zainteresowanie tą częścią ciała, postanowiła pokazać fanom, jak jej stopy wyglądają naprawdę. Opublikowała kolejne zdjęcie. "Moje leniwe... dziwne dla was stopy... Już wstają. Na dworze czują, że jest rześko! Ha ha" - podpisała zdjęcie Magda Gessler. I tym razem internauci mieli używanie. Oprócz ocen paznokci i zarzutów o haluksy, pojawiły się i głosy "broniące" gwiazdy. "Dlaczego dziwne? Bardzo ładne stopy", "Pani Magdo, nie chcę słodzić, ale ma pani pięknie zadbane stopy" - czytamy w komentarzach.

Inni docenili także wystrój sypialni i fakt, że restauratorka "leży w aksamitach". Tym razem prowadząca "Kuchennych rewolucji" nie odpowiedziała na komentarze. Widać jednak, że lubi sobie pożartować z fanami.