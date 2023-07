Kasia Tusk od lat spełnia się w roli influencerki. Córka byłego premiera prowadzi aktywną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jej autorskie poczynania śledzi ponad 420 tysięcy osób. Zazwyczaj dzieli się modowymi stylizacjami i kulinarnymi przepisami. Oprócz tego chętnie pokazuje chwile z domowego zacisza. Niedawno uwieczniła rodzinny wypad na jedną z nadbałtyckich plaż. Przy okazji podzieliła się osobistymi przemyśleniami na temat zachowań innych plażowiczów.

Oprócz tego Kasia Tusk spełnia się w roli mamy. W 2019 roku na świat przyszła jej pierwsza córka Liliana. Dwa lata później urodziła się Maria. Celebrytka nie stroni od publikowania zdjęć dziewczynek, jednocześnie stara się unikać pokazywania ich twarzy. Ostatnio zrobiła jednak mały wyjątek od tej reguły. Blogerka wybrała się z pociechami na wycieczkę do Prowansji. Relacjami z wyjazdu chętnie raczy obserwatorów.

Kasia Tusk plażuje z rodziną. Zwróciła uwagę na jeden szczegół

Na InstaStories celebrytki można było zobaczyć, jak minął jej dzień. Na początku pokazała pięciogwiazdkowy hotel, który mieści się w budynku XIX-wiecznej rezydencji i jest otoczony stuletnim parkiem. Nieco później pojawiła się relacja z wycieczki do starych kamieniołomów. Przy okazji Kasia Tusk udostępniła kilka nagrań, na którym widać, jak jej córki z radością przechadzają się po terenie obiektu. Co prawda film nakręcony był z pewnej odległości, ale w niektórych momentach można było dostrzec twarze dziewczynek. Trzeba przyznać, że obie pociech są wprost przeurocze i tak jak znana mama, bardzo stylowe. Obie pozowały ubrane w niebieskie, minimalistyczne sukienki.

Kasia Tusk na wakacjach fot. Instagram/@makelifeeasier_pl

Jedną z dodanych fotografii celebrytka okrasiła obszernym wpisem, w którym zdradziła, że od dłuższego czasu marzyła o tym, by zobaczyć to miejsce na żywo. "Dwa lata temu pisałam o tym miejscu przy okazji pokazu kolekcji Chanel. Zapisałam je sobie, aby trafić tutaj, jeśli los pozwoli mi znów odwiedzić Prowansję. Stare kamieniołomy Carrieres de Lumieres mieszczą się nieopodal miasteczka Les Baux-de-Provence. Od 1935 roku kamieniołomy były zamknięte, ale w latach 60. odkrył je na nowo Jean Cocteau. To niezwykłe miejsce posłużyło mu nawet jako element scenografii w filmie "Testament Orfeusza". Najpiękniejsze jest jednak to, co jaskinie kryją w środku..." - napisała. Celebrytka miała okazję wejść do środka. Później podzieliła się jeszcze relacją z kolacji w ekskluzywnym hotelu. Więcej zdjęć z wycieczki Kasi Tusk do malowniczej Prowansji znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.