W styczniu 2023 roku zapadł wyrok w sprawie Kazimierza M., który z uwagi na uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego na byłą żonę został skazany na sześć miesięcy ograniczenia wolności oraz 20 godzin prac społecznych miesięcznie. Kobieta podała, że wciąż nie otrzymuje zasądzonych pieniędzy. Jest nowy wyrok w sprawie.

Kazimierz M. ponownie skazany za niepłacenie alimentów na byłą żonę

Informację o tym, że Kazimierz K. ponownie stanie przed sądem potwierdziła z końcem marca sędzia Mirosława Chyra. Rozprawa dotycząca nałożenia nowej kary na byłego premiera odbyła się 13 lipca 2023 roku. Jak podaje "Super Express", zasądzono karę grzywny w wysokości czterech tysięcy złotych.

13 lipca 2023 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie wydał wyrok nakazowy skazujący Kazimierza Marcinkiewicza na karę grzywny w wysokości 200 stawek dziennych po 20 złotych każda oraz zobowiązał go do poniesienia kosztów procesu - poinformował prok. Szymon Banna cytowany przez "Super Express".

Prokurator Szymon Banna w rozmowie z "Super Expressem" potwierdził, że sprawa dotyczyła uchylania się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego na rzecz byłej żony Izabeli O. w okresie od 22 listopada 2021 roku do 18 listopada 2022 roku. "Sprawa zainicjowana została zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa uchylania się od obowiązku alimentacji, złożonym przez Izabelę O.- M. Przestępstwo to zagrożone jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do roku" - dodaje prokurator.