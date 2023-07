Anna Janik obchodziła 22 lipca 35 urodziny. Z tej okazji znana z roli Dominiki w "Klanie" aktorka pochwaliła się ważną dla siebie informacją, zamieszczając w sieci wyjątkowe zdjęcie. Okazuje się, że wkrótce zostanie mamą, bo na fotografii, którą pokazała w mediach społecznościowych, widać ją z widocznie zarysowanym brzuchem ciążowym. "Nasz największy prezent" - napisała szczęśliwa aktorka, ale nie zdradziła, kto jest szczęśliwym ojcem dziecka. W dniu urodzin pochwaliła się też ogromnym tortem, na którym widać jak dziewczynka trzyma się za brzuch. W popularnym serialu TVP1 u jej bohaterki też dużo się dzieje. Wkrótce dojdzie do niecodziennej propozycji z ust jej serialowego narzeczonego.

Nowe odcinki "Klanu". Dominika pójdzie po ślubie z gośćmi na kebab?

Anna Janik dołączyła do obsady "Klanu" w 2017 roku. Bohaterowie dowiedzieli się wtedy, że przed laty Jerzy (Andrzej Grabarczyk) dopuścił się małżeńskiej zdrady, której owocem jest jej bohaterka. Z czasem Dominika zagościła w życiu Lubiczów na dobre, a w nowych odcinkach serialu TVP1 wyjdzie za mąż za Karola (Marcel Borowiec). Zanim to się stanie, zakochani w odcinkach, których emisja zaplanowana jest na początek września, nie będą mogli dojść do porozumienia w sprawie listy gości czy przyjęcia weselnego. "To może zaprosimy kilka osób do urzędu, a potem, na przykład, pójdziemy razem na kebsa? Sporo ludzi lubi kebaby" zaproponuje Karol, co spotka się z oburzeniem jego ukochanej. "Puknij się w głowę" - odpowie Dominika. Zdjęcie Anny Janik w zaawansowanej ciąży i z 35. urodzin znajdziesz w galerii na górze strony.

Wesele za drogie dla Dominiki z "Klanu"?

Początkowo Dominika nie powie najbliższym, że zaplanowała ślub. Gdy w końcu prawda wyjdzie na jaw, Elżbiecie (Barbara Bursztynowicz) nie będzie mieściło się w głowie, jak można nie chcieć uczcić tak ważnego wydarzenia. Zaproponuje chociaż rodzinny obiad po ceremonii w Urzędzie Stanu Cywilnego. "Nie mają pewnie zbyt dużo pieniędzy, a takie imprezy kosztują - zauważy Paweł (Tomasz Stockinger), gdy Chojniccy mu się zwierzą ze swojego niezadowolenia. "Przecież ja bym chętnie za to zapłacił! No dobrze, może nie chętnie, bo remont Sadyby, ale Michałowi i Beacie urządziliśmy wesela, więc na ich imprezę też bym znalazł pieniądze - rzuci ojciec Dominiki, a żona przyzna mu rację. Na czym w końcu stanie? O tym dowiemy się dopiero po wakacjach.

Anna Janik Fot. Kapif.pl