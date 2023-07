Jak wygląda biologiczna matka Kabuli? Jest zdjęcie. "Dała mi błogosławieństwo"

Kabula na początku nie miała łatwego życia. 25-latka dziewczyna ma albinizm, który przyczynił się do okrutnych doświadczeń. Wskutek przesądów na temat jej choroby została zaatakowana przez mieszkańców afrykańskiego kraju do tego stopnia, że straciła rękę. Jej historią zainteresowała się Martyna Wojciechowska, która uczyniła z Tanzanki bohaterkę odcinka jednego ze swoich programów. Ich relacja pogłębiła się do tego stopnia, że dziennikarka postanowiła adoptować Kabulę w 2017 roku. Wojciechowska wcześniej musiała jednak zdobyć zaufanie od mamy dziewczyny, Lemi.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego Martyna Wojciechowska chodzi na czarno? Opowiedziała też o włosach

Mama Kabuli zaufała Martynie Wojciechowskiej

Wojciechowska wypowiada się o matce Kabuli w bardzo ciepłych słowach. Przyznała, że kobieta była jej wdzięczna, że jej córka dostała szansę od losu. "Lemi jest bardzo kochającą i delikatną kobietą. Wcześniej musiałam złożyć formalne oświadczenie, że otaczam Kabulę opieką, że zagwarantuję jej edukację, pieniądze i wszelką inną pomoc, i sądziłam, że dla biologicznej mamy to może być trudne. Ale ona mnie przytuliła, podziękowała, że jej córka dostała taką szansę, i niejako dała mi błogosławieństwo" - mówiła podróżniczka na łamach "Vivy!".

Jak wygląda biologiczna matka Kabuli? Jest zdjęcie

Pod koniec 2022 roku Wojciechowska zamieściła na Instagramie wyjątkową fotografię. W kadrze widzimy Kabulę w towarzystwie mamy i siostry. Pochwaliła się wówczas, że 25-latka dostała się na studia prawnicze i rozpoczyna nowy etap w edukacji. "Co za trio! Kabula z mamą i siostrą. Mam już oficjalne potwierdzenie, że Kabula dostała się na studia prawnicze! Już za chwilę zaczyna życie studentki w innym mieście, co oznacza dla niej dużo zmian" - pisała dumna Wojciechowska. Więcej zdjęć podróżniczki z Kabulą i jej bliskimi znajdziecie w naszej galerii na górze strony.