"Zbuntowany anioł" był serialowym hitem, który przyciągał tłumy widzów przed telewizory i do tej pory to robi. Wierni fani wciąż chętnie śledzą losy Milagros, oglądając powtórki, mimo że prawdopodobnie znają każdy odcinek na pamięć. Bez wątpienia produkcja zapewniła międzynarodową sławę występującym w niej aktorom i to nie tylko pierwszo-, ale także i tym drugoplanowym. Jedną z bohaterek, która z pewnością zapadła widzom w pamięci, jest Adelina de Solo, służąca, która była nazywana "Motylkiem". Dziś wcielająca się w nią Victoria Onetto ma 52 lata i wciąż zachwyca wyglądem.

Co dziś słychać u Victorii Onetto?

Służąca "Motylek" była jedną z najbardziej lubianych postaci. Wszystko ze względu na szalony charakter i wyróżniające się fryzury. Adelina de Solo była piękną przyjaciółką Milagros, na którą tytułowa bohaterka zawsze mogła liczyć. O ile rola Adeliny de Solo zapewniła Victorii Onetto międzynarodową sławę, o tyle jednak aktorka nie wykorzystała swoich pięciu minut i skupiła się przede wszystkim na karierze w Argentynie. To właśnie tam jest cenioną aktorką, a także działaczką feministyczną, urzędniczką oraz polityczką. Ostatni raz na ekranie wystąpiła w 2004 roku w produkcji "El Favor", wcielając się w Robertę. Potem natomiast skupiła się na pracy jako sekretarz ds. Kultury i Promocji Sztuki w gminie Avellaneda.

Prywatnie Victoria Onetto od 2010 roku jest żoną Juana Blasa Caballero, z którym ma córkę Evę Caballero Onetto. Gwiazda jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie chętnie pokazuje kulisy swojego prywatnego i zawodowego życia. Przy okazji można zobaczyć, czy się zmieniła od czasów "Zbuntowanego anioła". Od razu widać, że czas jest dla niej bardzo łaskawy, można śmiało stwierdzić, że wręcz się zatrzymał. Victoria Onetto wciąż zachwyca. Sprawdźcie zresztą sami! Jej zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

