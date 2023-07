Natalia Oreiro podbiła świat dzięki Milagros ze "Zbuntowanego anioła". Dziś ma 46 lat. Tak się zmieniła

Serial "Zbuntowany anioł" był hitem na całym świecie i do dziś ma wiernych fanów. Nic dziwnego, bo skomplikowana historia miłosna Milagros i Iva budziła skrajne emocje. W tytułową rolę wcielała się Natalia Oreiro, która zyskała sympatię i popularność widzów w niemal każdym zakątku globu. Po zakończeniu produkcji szybko to wykorzystała i zrobiła karierę wokalną.

REKLAMA

Zobacz wideo Zapomniane związki show-biznesu

Natalia Oreiro zaczęła karierę jako dziecko

Choć może się wydawać, że droga na szczyt była dla Natalii Oreiro łatwa i szybka, to okazuje się, że nic bardziej mylnego. Na sukces pracowała już od ósmego roku życia. To właśnie wtedy zaczęła uczyć się aktorstwa. Zanim jednak otrzymała pierwszą poważną rolę, była gwiazdą reklam - między 12. a 16. rokiem życia zagrała w niemal 30 reklamach!

Pierwszą rolę Natalia Oreiro otrzymała w 1996 roku - wcieliła się wtedy w Lucię w telenoweli "90-60-90 modelos". Potem można było ją podziwiać w "Valerii", a następnie w "Argentyńczyku w Nowym Jorku". Już wtedy zaczęła też nagrywać utwory - dwa z nich pojawiły się w produkcji i były to "Que si, que si" i "Caminos". Dzięki tej roli Natalia Oreiro stała się jedną z najpopularniejszych latynoskich aktorek, jednak dopiero rola Milagros w "Zbuntowanym aniele" otworzyła jej drzwi do międzynarodowej kariery. Aktorka została nawet zauważona przez Quentina Tarantino.

Grała Glorię w "Zbuntowanym aniele". Dziś ma 47 lat i czas się dla niej zatrzymał

Natalia Oreiro zrobiła muzyczną karierę

Równolegle z aktorstwem Natalia Oreiro skupiała się na muzyce. Gwiazdom nieczęsto udaje się połączyć te dwa światy, a tym bardziej pogodzić. Jej się udało. W 1998 roku zadebiutowała wyżej wspomnianym singlem "Que si, que si", jednak dopiero utwór "Cambio Dolor", który był motywem przewodnim w "Zbuntowanym aniele", odniósł międzynarodowy sukces. Obie piosenki trafiły na debiutancki krążek Natalii Oreiro, który ukazał się w tym samym roku. Dwa lata później artystka nagrała drugą płytę "Tu veneno", a w 2002 roku nagrała "Turmalinę". Natalia Oreiro nie zaniedbywała swoich fanów i regularnie ruszała w trasy koncertowe. Artystka ma na swoim koncie nawet występy w Polsce.

Co dziś robi Natalia Oreiro?

Poza tym, że Natalia Oreiro wciąż gra i śpiewa, to również chętnie przyjmuje inne propozycje zawodowe - została prowadzącą "The Voice" oraz "Mask Singer". Gwiazda jest także mamą Merlina, który przyszedł na świat w 2012 roku, a także żoną Ricardo Mollo, z którym wzięła ślub w 2001 roku. Ostatnio cieniem na jej karierze położył się fakt, że w listopadzie 2021 roku odebrała rosyjskie obywatelstwo z rąk Władimira Putina. Jesteście ciekawi, jak dzisiaj wygląda? Zajrzyjcie do naszej galerii.

Natalia Oreiro i Facundo Arana w serialu 'Zbuntowany anioł' Fot. YouTube.com/telefe