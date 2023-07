Shannen Doherty zdobyła sympatię widzów w "Beverly Hills 90210" i to właśnie dzięki tej produkcji wkroczyła do świata show-biznesu. Obecnie aktorka ma 52 lata i zmaga się z nowotworem. Kilka lat temu zachorowała na raka piersi i mimo że początkowe rokowania były optymistyczne, aktualnie kobieta walczy z przerzutami do mózgu. Swoją historię opisuje w mediach społecznościowych, wspierając przy tym wszystkie kobiety, które zmagają się z rakiem.

Shannen Doherty informuje o swoim złym stanie zdrowia

Aktorka od lat jest aktywistką i działaczką społeczną. Wspiera kobiety, które tak jak ona zmagają się z nowotworami pod różnymi postaciami. Kilka lat temu udostępniła zdjęcie, na którym obcina swoje włosy, jednocześnie opowiadając o chorobie, z którą walczy. Shannen zyskała ogromne wsparcie wśród gwiazd, ale także otrzymała mnóstwo podziękowań od kobiet, którym pomogła.

Shannen Doherty wierzy, że pokona chorobę

"Staram się być odważna, ale jestem przerażona" - pisze Doherty na Instagramie, wskazując jednocześnie, że strach jest czymś normalnym i jest ważną częścią walki z chorobą. Aktorka cały czas pozostaje optymistką i podkreśla ważną rolę najbliższych, którzy cały czas przy niej są. "Kocham moich ludzi" - pisze Shannen pod najnowszym zdjęciem, na którym uśmiechnięta bawi się z przyjaciółmi. Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

Mąż Doherty zostawił ją podczas walki o życie

W 2011 roku Shannen Doherty wzięła ślub z Kurtem Iswarienko. Przez lata tworzyli zgraną parę, a przynajmniej tak byli odbierani w mediach. Okazuje się, że ich życie wcale nie było kolorowe. Aktorka poinformowała o zakończeniu małżeństwa, a powodem miały być zdrady, których dopuścił się Kurt, kiedy gwiazda walczyła o życie. Doherty na szczęście nie jest sama i może liczyć na wsparcie swoich przyjaciół. Shannen utrzymuje nawet kontakty z kolegami z planu "Beverly Hills 90210".

Shannen Doherty Fot. @theshando/ Instagram