"Zbuntowany anioł" przyciągał tłumy widzów przed telewizory na całym świecie. Historia Milagros, głównej bohaterki, w którą wcielała się Natalia Oreiro, budziła duże emocje i rozpalała wyobraźnię. Piękna osierocona dziewczyna trafiła do domu DiCarlo, gdzie została pokojówką. Tam jej serce skradł przystojny Ivo. Oczywiście nie mogło obyć się bez komplikacji, jak na porządną telenowelę przystało. Głowa rodziny DiCarlo był prawdziwym ojcem Milagros, choć się do tego nie przyznawał. Widzowie długo żyli więc w przekonaniu, że Milagros i Ivo są rodzeństwem. Na szczęście dla pary okazało się, że Ivo jest owocem romansu jego matki, co wykluczało pokrewieństwo z Milagros. W bohaterze kochała się jednak nie tylko ona, ale i wszystkie fanki "Zbuntowanego anioła". Dziś Facundo Arana, który się w niego wcielał, ma 51 lat. Jak teraz wygląda i czym się zajmuje?

Facundo Arana nie porzucił aktorstwa. W wolnych chwilach oddaje się pasjom

Facundo Arana zdobył światową popularność dzięki roli Iva. Trudno więc teraz uwierzyć, że w dzieciństwie był ponoć chorobliwie nieśmiały. Poradził sobie z tym dzięki kursom aktorskim. Ciężka praca, talent i uroda (odziedziczona po matce Niemce i ojcu Argentyńczyku) zapewniły mu błyskawiczną karierę. Facundo Arana doskonale odnalazł się w roli Iva i do tej pory żadna z jego innych ról nie zdobyła takiego rozgłosu. A aktor po zakończeniu "Zbuntowanego anioła" nie spoczął na laurach i regularnie grał w filmach czy serialach. Wszystkie produkcje były jednak lokalne i nie zdobyły światowego rozgłosu.

Prywatnie Facundo Arana może pochwalić się licznymi pasjami i chętnie to robi na swoim instagramowym profilu. Pokazuje tam, jak pływa na desce surfingowej czy jeździ na Harleyu. Widać, że uwielbia wieść ekstremalny styl życia. "Jeśli nie możesz surfować… Wspinaj się! Nie bój się! Szanuj wszystkich" - głosi opis na instagramowym profilu aktora i doskonale oddaje jego podejście.

Facundo Arana jest jednak nie tylko aktorem, a po godzinach sportowcem, ale i mężem oraz ojcem. Od 2007 roku jest związany z modelką, Marią Susini. Para ma troje dzieci - Indię, Yaco i Leóna. Facunda i Maria po latach związku postanowili wziąć ślub. Ceremonia odbyła się 20 grudnia 2012 roku. Jesteście ciekawi, jak dzisiaj wygląda? Zajrzyjcie do naszej galerii!

Natalia Oreiro i Facundo Arana w serialu 'Zbuntowany anioł' Fot. YouTube.com/telefe