Johnny Depp to aktor, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. "Piraci z Karaibów"? Znamy. "Alicja w Krainie Czarów"? Również nie jest nam obca. Oprócz głośnych i ambitnych ról Depp jest także członkiem i jednym z założycieli zespołu - Hollywood Vampires. Grupa powstała w 2015 roku i tworzy muzykę rockową. W ostatnim czasie u gwiazdora nie dzieje się najlepiej.

Johnny Depp ma poważne problemy i odwołuje koncerty

Polska niedawno gościła Hollywood Vampires podczas Festiwalu Legend Rocka, który odbył się 22 lipca. Już wtedy aktor nie wyglądał najlepiej. Fani obecni na koncercie podkreślają, że Deppa nie dało się zrozumieć. Większość słów, które aktor wypowiadał do widowni, były niejasne i przypominały bardziej bełkot. Jego zachowanie również było na tyle dziwne, że operatorzy na początku koncertu starali się go w ogóle nie pokazywać w kamerach. Obecnie na jaw wychodzą nowe fakty, a piosenkarz odwołuje kolejne koncerty. Więcej zdjęć zobaczysz w galerii na górze strony.

Johnny Depp nie jest w stanie wyjść nawet z hotelu

Hollywood Vampires odwołał koncerty w Budapeszcie i Słowacji. "Wszystko, co usłyszeliśmy, to to, że Depp był nadmiernie podekscytowany, nie mógł nawet opuścić hotelu. Słyszeliśmy również, że wezwali lekarza, aby sprawdzić, czy jest z nim coś bardziej nie tak niż po prostu przesadzanie jako gwiazda rocka". - donosi Daily News Hungary na podstawie relacji osób z otoczenia Depppa.

Sprawa z Amber Heard osłabiła karierę Johnnego Deppa

Sprawa o zniesławienie między Deppem a jego byłą żoną Amber Heard była jedną z największych sensacji medialnych 2022 roku. Wydarzenie eskalowało na tak ogromną skalę, że zaczęto się zastanawiać, czy sędzia wydał osąd na podstawie zeznań, czy tego, o czym pisały media. Mimo że teoretycznie Depp wygrał rozprawę, to aktor dostawał coraz mniej propozycji filmowych. Musiał wycofać się nawet z roli Grindelwalda z trzeciej części filmu "Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć". ZOBACZ TEŻ: Heard wypłaciła Deppowi odszkodowanie. Ten chce szybko pozbyć się pieniędzy