Anita i Adrian ze "Ślubu..." na weselu znajomych. Fani patrzą na jej stopę: Co się stało z butem?

Anita i Adrian poznali się dzięki udziałowi w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Ona była wręcz spełnieniem jego marzeń. Oboje szybko poczuli, że ich małżeństwo ma szansę przetrwać i otworzyli się na siebie. Dziś wychowują dwoje dzieci: Jerzyka i Biankę, a także niedawno zamieszkali w wymarzonym domu. Zakochani miniony weekend spędzili w Szczecinie, rodzinnym mieście Szydłowskiego, gdzie wybrali się na wesele.

REKLAMA

Zobacz wideo Widzowie ich pokochali

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Anita i Adrian na weselu

Zdjęciami z tego wydarzenia pochwalili się na Instagramie. Anita wybrała obcisłą sukienkę z gorsetową górą i lekko rozszerzonym dołem. Kreacja na ramiączkach sięgała kostki, i była w jasnym kolorze. Tancerka podkreśliła oko, a włosy ułożyła w lekkie fale. Całość dopełniły połyskujące buty na wysokiej koturnie i ze sporym obcasem. Anita zapewniła, że choć nie wyglądają, to były bardzo wygodne. Adrian za to wskoczył w garnitur, białą koszulę i miał eleganckie obuwie w brązowym odcieniu. Być może nie czuł się zbyt komfortowo, bowiem niedawno uległ wypadkowi i wylądował na SORze, o czym przeczytacie TUTAJ. Post, który dodali z tego wydarzenia, wywołał zainteresowanie.

Pisarek pokazała zbyt wiele na weselu. Wojtasik też zaliczyła wpadkę ślubną

Wszystko ze względu na to, jak Anita ułożyła stopę. "Co się stało z butem?" - zapytała wprost jedna z internautek. Anita nie pozostawiła tego komentarza bez odpowiedzi: To kwestia szerokiego kąta zrobienia zdjęcia. Oczywiście posypały się także komplementy. "Ależ wy jesteście piękni", "Przepiękna sukienka", "Super para" - piszą fani małżonków. Więcej zdjęć Anity i Adriana, także z tego wesela i poprawin, znajdziecie w naszej galerii na górze strony.