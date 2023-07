Łukasz Kaczmarek urodził się 29 czerwca 1994 roku w Krotoszynie. Złoty medal w Lidze Narodów to nie jedyne osiągnięcie siatkarza. Kaczmarek zdobył także sporo osiągnięć poza reprezentacją. Sportowiec ma za sobą sukcesy w siatkówce plażowej oraz w mistrzostwach Europy. Razem z klubem ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zdobył dwa Puchary Polski i złoto PlusLigi. Jaki jest prywatnie Łukasz Kaczmarek?

Łukasz Kaczmarek. Debiut w reprezentacji

Jego kariera w reprezentacji rozpoczęła się w 2017 roku. Polska była wówczas gospodarzem mistrzostw Europy. O powołaniu do drużyny pod okiem Ferdinando de Giorgiego, dowiedział się z radia, podczas jazdy samochodem. To było jak spełnienie marzeń. Kaczmarek miejsce w reprezentacji zapewnił sobie przede wszystkim świetnym meczem z Rosjanami (3:2) i ogólnym wrażeniem, jakie zrobił podczas turnieju Memoriale Wagnera w 2017 roku. Niestety, pierwsze powołanie przyniosło więcej negatywnych niż pozytywnych chwil. Polacy mieli złą passę i cały czas przegrywali. Rok później zmienił się trener, został nim Vital Heynen. Kaczmarek również wtedy dostał powołanie do reprezentacji i świetnie zagrał w Lidze Narodów, jednak podczas ostatniego turnieju usłyszał coś, czego się nie spodziewał. "Nie ciesz się tak, bo wracasz do domu" - powiedział do niego selekcjoner. Taka decyzja zamykała przede wszystkim drogę do mistrzostw świata w 2018 roku.

Choroba spowolniła karierę Łukasza Kaczmarka

Kilkanaście miesięcy po wyjątkowo trudnej rozmowie z trenerem, Kaczmarek zaczął się źle czuć. Nagłe bóle w klatce piersiowej sprawiły, że wylądował w szpitalu. Diagnoza - zapalenie mięśnia sercowego. Sportowiec na trzy miesiące musiał całkowicie zrezygnować z treningów, co z pewnością nie wróżyło dobrze jego karierze. Zaraz po powrocie do treningów nabawił się kolejnej poważnej kontuzji. Złamał piątą kość śródstopia. Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

Łukasz Kaczmarek. Jaki jest prywatnie?

Obecność i świetna forma na finałowym meczu Ligii Narodów ze Stanami Zjednoczonymi z pewnością są oznakami uporu i konsekwencji w dążenia do celu siatkarza. Kaczmarek od zawsze interesował się sportem. Nie tylko siatkówką, ale także piłką nożną czy skokami narciarskimi. Kiedyś chciał zostać nawet bramkarzem. W młodości Łukasz dosłownie spał z piłkami. Musiały być co najmniej trzy, w tym jedna do siatkówki. Kaczmarek podkreśla też swoje przywiązanie do wiary. Przed wejściem na boisko zawsze wykonuje znak krzyża. Chętnie angażuje się również w akcje charytatywne i w licytacje dla potrzebujących. W 2021 sportowiec kończył studia magisterskie z zarządzania w sporcie. W codziennych zmaganiach towarzyszy mu żona Dominika, z którą jest w małżeństwie od 2016 roku. Para ma dwie córki: Kalinę i Polę.