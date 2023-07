Małgorzata Rozenek jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie pokazuje zdjęcia z pracy, podróży czy reklamuje własne marki i nie tylko. Tym razem pokazała kosmetyk do ust, który właśnie testuje. Zapozowała do zdjęcia tak, że jej mąż na pierwszy rzut oka myślał, że to test ciążowy.

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek-Majdan o zwolnieniu z "Dzień dobry TVN" i wejściu do świata polityki

Małgorzata Rozenek pozuje ze szminką. Radosław Majdan myślał, że to coś innego

Małgorzata Rozenek zapowiedziała recenzję produktu. "Testowałam dla was od kilku dni to cudo. Jutro wszystko wam opowiem" - napisała. Jak zwykle pojawiło się wiele komentarzy dotyczących makijażu czy włosów gwiazdy. Największą uwagę zwraca jednak komentarz męża prezenterki, Radosława Majdana.

Kochanie, a już myślałem, że trzymasz w ręku dodatni test ciążowy - napisał.

Dlaczego Rozenek nie mówi, co się stało z Francescą? Wytłumaczyła

Małgorzata Rozenek odpowiedziała mu z zaskoczeniem: "Chyba dowiedziałbyś się pierwszy?". Okazało się jednak, że nie tylko on myślał, że szminka jest testem ciążowym. Inni też komentowali: "Ja też już chciałam gratulować", "Dokładnie to samo na pierwszy rzut oka!" - czytamy.

Małgorzata i Rozenek Majdan doczekali się syna Henryka, który przyszedł na świat w 2020 roku. Oprócz tego gwiazda wychowuje dwóch synów: Stanisława i Tadeusza z poprzedniego małżeństwa z Jackiem Rozenkiem. Były piłkarz w rozmowie z Plotkiem przyznał, że raczej nie planują z żoną powiększenia rodziny. "Czasem sobie z Małgosią żartujemy, jak już jesteśmy zmęczeni: 'To co, może jeszcze córka?'. W naszym przypadku z racji wieku raczej damy sobie spokój. Myślę, że gdybyśmy się poznali z Małgosią wcześniej, gdybym ja teraz miał 45 lat, czy 43 lata" - powiedział. Zdjęcia pary z dziećmi, a także Rozenek z czasów ciąży znajdziecie w galerii na górze strony.

Małgorzata Rozenek z rodziną Instagram.com/m_rozenek