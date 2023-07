Ta wiadomość powinna ucieszyć fanów "Zbuntowanego anioła". "Wiemy, że czekaliście na tę chwilę długo i oto ona! Na naszą antenę wraca jedna z najbardziej znanych telenoweli. Zobacz jak piękna i przebojowa Milagros poradzi sobie w roli służącej w domu bogatej rodziny DiCarlo" - poinformowała telewizja Puls. Pierwsze dwa odcinki będzie można zobaczyć 24 sierpnia o godz. 10:00. Wśród głosów aprobaty na kolejną emisję powtórkową, pojawiła się też krytyka.

Fani wolą zobaczyć Kachorrę od Milagros przez zbyt częste powtórki

Według niektórych fanów "Zbuntowanego anioła", minęło za mało czasu od ostatniej emisji telenoweli. Przypomnijmy, że ostatni raz losy Milagros można było śledzić do lutego 2022 roku. "Bez przesady, ile razy będziecie ten serial powtarzać? Jakiś czas temu leciał dwa razy pod rząd, nudne to już jest", "Ten serial już się przejadał", "Dajcie się stęsknić i trochę zapomnieć" - napisali fani serialu na Facebooku. Wśród telenowel, które woleliby zobaczyć zamiast "Zbuntowanego anioła", podali inną słynną produkcję z Natalią Oreiro - "Kachorra to ja". Ostatni raz oglądać ją można było w Polsce w latach 2005-2006. Wymienili też "Jesteś moim życiem", gdzie Oreiro wciela się w główną bohaterkę La Monitę.

Natalia Oreiro i Facundo Arana w serialu 'Zbuntowany anioł' Fot. YouTube.com/@telefe

Jak się zaczyna "Zbuntowany anioł"?

W pierwszym odcinku "Zbuntowanego anioła" dowiadujemy się, że piękna, przebojowa i trochę nieokrzesana - Milagros - jest sierotą wychowaną w klasztorze. Jej matka, porzucona przez jej ojca, zmarła przy porodzie, pozostawiając Milagros jedynie medalik z Matką Boską. Po ukończeniu 18 lat, Mili, nazywana przez wszystkich "Cholito", dostaje posadę służącej w domu bardzo bogatej rodziny DiCarlo. Okazuje się, że głowa rodu - Federic DiCarlo - to ojciec Mili. Przed laty zakochał się on w Rosario, matce Mili, która była służącą i dlatego ojciec zmusił go do poślubienia dziedziczki ogromnej fortuny, Luizy. O tym, że Mili to córka Federica wiedzą tylko sam Federic i ojciec Manuel, który opiekował się Cholito. Dziewczyna jeszcze nie wie, że wkróce przeżyje w domu państwa DiCarlo wiele miłosnych zawirowań, które otworzą całkiem nowy rozdział w jej życiu, gdy pozna bohatera, w którego wciela się Facundo Arana. Zdjęcia z telenoweli znajdziesz w galerii na górze strony.

