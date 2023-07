Dom Klaudii Halejcio ma ponad 500 m2 i kosztował aż dziewięć milionów złotych. Aktorka mieszka w nim z narzeczonym i córką od 2021 roku i nie ukrywa, że w przepięknych wnętrzach czuje się jak prawdziwa księżniczka, jakby była właśnie na wakacjach. Nie dziwi jej więc, że pod zdjęciami z rezydencji, które zamieszcza w mediach społecznościowych, jest zawsze dużo komentarzy. Bardziej zaskakuje ją zazdrość i niepochlebne opinie, bo każdy jest kowalem swojego losu. Ona, by móc teraz pławić się w luksusach, pracowała od najmłodszych lat. Choć zresztą, jak sama mówi, bez wkładu ukochanego nie mogłaby sobie pozwolić na tak drogą willę. Posiadłość według jej relacji jest najzwyczajniej w świecie owocem połączenia jej budżetu z majątkiem ukochanego Oskara.

Zobacz wideo Klaudia Halejcio o swoim domu wartym miliony. "Czujemy się w nim, jakbyśmy byli na wakacjach"

Klaudia Halejcio o tym, że inni zazdroszczą jej domu

Plotek spytał Klaudię Halejcio co sądzi, że jej luksusowa willa z basenem warta miliony, wzbudza ogromne zainteresowanie internautów, czego dają często dowód w komentarzach. "Ja się nie dziwię, bo to jest spełnienie naszych marzeń. Ten dom jest faktycznie przepiękny. My się tam codziennie czujemy, jakbyśmy byli na wakacjach, więc on dobrze jakby wzbudza zainteresowanie" - powiedziała Plotkowi Klaudia. Jest jednak druga strona medalu, bo poza słowami zachwytów, spotyka się też z negatywnymi emocjami w tym temacie.

Natomiast nie rozumiem takiej zazdrości. Znalazłam osobę, z którą mogłam się połączyć, z którą mogłam wspólnie kupić ten dom. Sprzedałam swoje mieszkania, na które bardzo długo pracowałam, całe swoje dzieciństwo, włożyłam też swoje oszczędności. Nigdy w życiu ani Oskar, ani ja samemu nie kupilibyśmy takiego domu, bo nawet nas nie byłoby na to stać - dodała aktorka.

Dom Klaudii Halejcio Fot. @klaudiahalejcio

Niedawno Klaudia Halejcio pokazała na Instagramie zawartość swojego garażu. Są w nim samochody warte fortunę. Jeden z nich - fioletowy to Lamborghini Huracan. Jak podawał fakt.pl, jego ceny wahają się od 1 mln 200 tys. zł do 1 mln 780 tys. zł. Natomiast czerwony pojazd z garażu aktorki i jej narzeczonego jest jeszcze droższy. To Lamborghini Aventador SVJ, za który można zapłacić po akcyzie nawet 3 mln 100 tys. zł. Zdjęcia samochodów i domu aktorki znajdziesz w galerii na górze strony.

