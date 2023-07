Lewandowska z córkami na babskim wypadzie. Były kolorowanki, kino i dyskoteka w aucie

Anna Lewandowska razem z Robertem Lewandowskim doczekali się dwóch córek: sześcioletniej Klary i trzyletniej Laury. Choć rodzice są bardzo zapracowani, piłkarz gra w jednym z najlepszych klubów w Europie, a trenerka prężnie działa z kilkoma biznesami, dzieci są dla nich najważniejsze. Starają się spędzać z dziewczynkami jak najwięcej czasu i zapewniać im szereg atrakcji. Tak też było tym razem. Choć rodzice nie pokazują twarzy córek, nie oznacza to, że nie dzielą się z obserwatorami rodzinnymi kadrami.

Anna Lewandowska spędza aktywną niedzielę z córkami

Robert Lewandowski aktualnie przebywa z klubem piłkarskim w Stanach Zjednoczonych na zgrupowaniu. To oznacza, że Lewandowskie zostały same w Barcelonie. Trenerka postanowiła zorganizować babski dzień. Było trochę aktywności, rozrywki i czasu na sztukę. Anna Lewandowska na Instagramie pokazała, jak w wakacje organizuje czas Klarze i Laurze. Trenerka nie mogła zrezygnować z treningu, dlatego w czasie, kiedy ona ćwiczyła, dziewczynki kolorowały. Był spacer po Barcelonie, tańce w samochodzie do dziecięcych piosenek, skakanie na trampolinie, a także pójście do kina. Może na "Barbie?". Więcej zdjęć Lewandowskiej z córkami znajdziesz w galerii u góry strony.

W niedzielę również Radosław Majdan pochwalił się obserwatorom, jak spędza aktywnie czas z synem Henrykiem. Były bramkarz podzielił się na Instagramie uroczym nagraniem. Na filmie możemy go zobaczyć trenującego w ogrodzie nad basenem. Towarzyszy mu, który przygląda się, jak tata wyciska siódme poty, a później stara się go naśladować. "Niedziela z moim małym sportowcem" - napisał pod nagraniem. To zaimponowało Annie Lewandowskiej, która sama lubi spędzać aktywnie czas z córkami. Trenerka pod postem Majdana dodała emotikonę obrazującą klaskanie.