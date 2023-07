23 lipca 2006 roku zmarła Ewa Sałacka. Aktorka w letni dzień odpoczywała na działce i nie zauważyła, że do jej napoju wleciała osa. Kiedy wzięła łyk, owad ją użądlił. Sałacka zaczęła się dusić. Doznała wstrząsu anafilaktycznego. Mimo reanimacji nie udało się uratować aktorki. Zmarła w wieku 49 lat. Gwiazda dwukrotnie stawała na ślubnym kobiercu. O jej pierwszym związku dużo mówiono w mediach. Miało być pięknie, niestety ją i Krzysztofa Krauze dopadła rzeczywistość. Reżyser kochał byłą żonę nawet po rozstaniu.

Ewa Sałacka i Krzysztof Krauze byli dla siebie stworzeni

Ewa Sałacka studiowała na łódzkiej filmówce. Piękną, rudowłosą początkującą aktorkę nazywano "Najpiękniejszą dziewczyną w Filmówce". Tam poznała pierwszego męża, początkującego reżysera Krzysztofa Krauze. W 1979 roku para wzięła ślub. Znajomi uważali, że tych dwoje pasuje do siebie idealnie, mówili o nich, że są skazani na sukces. Ale rzeczywistość czasów PRL sprawiła, że stało się inaczej - sukces istotnie oboje osiągnęli, ale osobno.

W 1981 roku para wybrała się na wakacje do matki Krauzego, do Wiednia. Mieli wrócić we wrześniu, ale ponieważ w Polsce plany zawodowe się odwlekły, postanowili zostać dłużej w Austrii, gdzie Ewa Sałacka występowała w Volkstheater. Ta decyzja zaważyła na życiu młodych artystów. Kiedy w Polce wybuchł stan wojenny, stało się jasne, że póki co o powrocie do ojczyzny nie może być mowy. Postanowili spróbować sił we Francji. Jednak Paryż nie był, aż tak łaskawy. "Pojechałam, ale zagrałam tylko epizodzik w jednym filmie. Na tym skończyła się moja światowa kariera" - mówiła. Również reżyserowi się nie powiodło. Miał pracować jako asystent Andrzeja Wajdy przy filmie "Danton", jednak nic z tego nie wyszło. Reżyser nie zamierzał bezczynnie czekać na jakiekolwiek oferty pracy i zaczął zarabiać jako szatniarz i malarz pokojowy. To sprawiło, że częściej się kłócili. Nawet o głupoty. "Nie zgadzały się nam nawet książki na półkach. To przez te książki się rozwiedliśmy" - żartowała Ewa Sałacka.

Ewa Sałacka zmarła po ukąszeniu osy. Zostawiła córkę, która dziś ma 28 lat

Z Francji małżonkowie wrócili osobno. Para rozstała się pod koniec 1983 roku. Aktorce po rozstaniu z Krzysztofem Krauze przypisywano różne romanse, m.in. ze Zbigniewem Wodeckim. Ale drugim mężem i zarazem największą miłością aktorki okazał się ktoś zupełnie niezwiązany ze środowiskiem artystycznym. W dodatku ktoś, na kogo przez lata nie zwracała uwagi - jej sąsiad, znany stomatolog i chirurg szczękowy, Witold Kirstein. W 1994 roku zakochani zdecydowali się na ślub, wkrótce na świecie pojawiła się na świecie ich córka Matylda. Również Krzysztof Krauze znalazł szczęście u boku innej. Poślubił Małgorzatę Szurmiej, z którą doczekał się córki, a po kilkunastu latach wziął ślub z Joanną Kos-Krauze.

Krzysztof Krauze po śmierci Sałackiej oddał jej mężowi wszystkie zdjęcia aktorki

Mimo że nie byli już małżeństwem, Krzysztof Krauze ponoć bardzo przeżył śmierć byłej żony. Po jej odejściu spotkał się z Witoldem Kirsteinem i przekazał mu wszystkie zdjęcia, które zrobił aktorce. Osiem lat po śmierci Ewy Sałackiej, po wieloletniej chorobie nowotworowej, również on zmarł. Więcej zdjęć aktorki, w tym z córką znajdziecie w galerii u góry strony.