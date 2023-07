Maja Hyży jakiś czas temu ogłosiła fanom, że przyjęła zaręczyny Konrada Kozaka. Para była związana od dłuższego czasu. Póki co, para nie planuje jednak ślubu. Artystka podjęła jednak temat zmiany nazwiska. Jak się okazało, postanowiła, że przyjmie nazwisko przyszłego męża. Warto przypomnieć, że przez lata Maja stroniła od takiej decyzji. Wytłumaczyła, skąd nagła zmiana planów.

REKLAMA

Zobacz wideo Mai Hyży ślub marzeń: Chciałabym wyjechać za granicę, w boho, z wiankiem

Maja Hyży wyjaśnia, dlaczego zmienia nazwisko

Maja Hyży zawdzięcza swoje nazwisko byłemu mężowi. Kilka lat temu wraz z Grzegorzem Hyżym wystąpiła w programie "X Factor". Piosenkarce udało się dojść do półfinału muzycznego show. Niedługo potem do mediów dotarła informacja o rozstaniu uczestników. Maja i Grzegorz wybrali dwie inne drogi, również jeśli chodzi o karierę. Nie da się ukryć, że w branży muzycznej wokalistka jest kojarzona jako Maja Hyży. Zmiana nazwiska jest zatem dużą decyzją. W rozmowie z portalem Party wyznała, dlaczego zmieniła zdanie. Dodała, że wszystko zmieniło się po zaręczynach.

Maja Hyży obecnie jest narzeczoną Konrada Kozaka. Postanowiła odciąć się od byłego męża. Wokalistka bardzo chce nosić nazwisko obecnego partnera. "Zmiana przede wszystkim z tego względu, że plany są ślubu. I Konrad, i ja sobie nie wyobrażamy, że to moje nazwisko po ślubie było dwuczłonowe. Skoro już zgadzam się na ślub z Konradem Kozakiem, to chce mieć takie poczucie, że ma mnie całą już na zawsze, ale taką całą mnie w stu procentach. Trochę by to się gryzło" - wytłumaczyła w wywiadzie. Podkreśliła, że w branży rozrywkowej nazwisko jest jedynie dodatkiem. Zdaniem jej oraz jej partnera, w życiu prywatnym jest to ważna kwestia.

Maja Hyży zaręczona. Pochwaliła się pierścionekiem

Maja Hyży póki co cieszy się okresem narzeczeństwa. Co fani o tym sądzą?

Jakiś czas temu Maja Hyży wyznała, jak wyglądałby jej wymarzony ślub. Tuż po zaręczynach zdradziła jednak, że na ślubnym kobiercu szybko nie stanie. Wraz z partnerem cieszą się obecnym okresem narzeczeństwa. Opowiedziała o tym podczas transmisji live na profilu na Instagramie. Jedna z fanek stwierdziła, że mimo wszystko tytuł żony brzmi dumniej. Maja bez wahania odpowiedziała. "Żona brzmi dumniej? Nie mam takiego poczucia. Dobrze się czuję, jak jestem narzeczoną. To moje pierwsze prawdziwe narzeczeństwo. Te zaręczyny były takie prawdziwe, dlatego chcę się nacieszyć tym okresem" - wyjaśniła obserwatorom. ZOBACZ TEŻ: Maja Hyży eksponuje pierścionek zaręczynowy na pokazie mody. Uwagę zwraca jeden szczegół