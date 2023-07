Już jesienią zobaczymy całkiem nowe pary w śniadaniówce TVN. Pod koniec czerwca prace w "Dzień dobry TVN" straciło wiele prowadzących, w tym Małgorzata Rozenek, Małgorzata Ohme, Agnieszka Woźniak-Starak, Anna Kalczyńska i Andrzej Sołtysik. Decyzję o odejściu podjął natomiast Filip Chajzer. Nową parę stworzyli zatem Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński, którzy po decyzji TVN zostali bez współprowadzących. Wszyscy z niecierpliwością czekają, kto pojawi się w roli gospodarzy od września, kiedy do ramówki wróci "Dzień dobry TVN". W miesiącach letnich stacja zamienia format na "Dzień dobry Wakacje". 23 lipca w niedzielę to właśnie Drzyzga i Skórzyński poprowadzili śniadaniówkę. Nie obeszło się bez zabawnej wpadki.

Drzyzga nie wiedziała, że jest nagrywana przez Skórzyńskiego

W niedzielę 23 lipca Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński powitali widzów z Tychów znad jeziora Paprocańskiego. Zanim padł pierwszy klaps na planie, dziennikarz postanowił chwycić za telefon i przywitać się z obserwatorami z Instagrama. Ewa Drzyzga myślała, że jej nowy kolega chce zrobić zdjęcie, dlatego zamarła w śmiesznej pozie z dzióbkiem. Dopiero jak usłyszała, że Skórzyński zaczyna mówić do telefonu, powiedziała: "Aaa, my to nagrywamy?". Prezenter kazał Drzyzdze zrobić jeszcze raz śmieszną minę, a następnie obydwoje zachwycali się scenerią i zaprosili do oglądania śniadaniówki.

Ewa Drzyzga, Krzysztof Skórzyński Fot. @k.skorzynski

Nowy duet nie spodobał się widzom?

Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński zadebiutowali jako para śniadaniówki pod koniec czerwca. Spotkało się to ze skrajnymi opiniami. Jednym zmiana przypadła do gustu. "Pani Ewo bardzo korzystna zmiana partnera", "W końcu będzie dobra energia w duecie z Krzysztofem Skórzyńskim", "Super duet" - czytamy na Instagramowym koncie śniadaniówki. Inni nie mogą się pogodzić ze zwolnieniem Agnieszki Woźniak-Starak. "Jak można było tak oryginalny duet, lubiany przez widzów zmienić?", "Pani Drzyzga i pan Skórzyński duetu to raczej nie będzie", "Poprzedni duet Ewa z Agnieszką bardziej mi przypadł do gustu. Ten bez wyrazu" - piszą internauci. A wy, co sądzicie o nowym duecie?