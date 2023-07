Bliźniacy z "Dużych dzieci" zrezygnowali z telewizji i nagle zniknęli. Co u nich słychać?

Program "Duże dzieci" był hitem TVP w latach 2005-2008. W tym czasie powstały 92 odcinki, a każdy z nich poprowadzony został przez Wojciecha Manna i Katarzynę Stoparczyk. Program wyróżniał się uczestnikami - były to dzieci, które komentowały bieżące wydarzenia i poruszały ważne tematy. Nic dziwnego, że "Duże dzieci" przyciągały widzów - uczestnicy wyróżniali się trafnymi komentarzami i poczuciem humoru. W pamięci widzów najbardziej zapadła Jadzia Nalepa i bliźniacy, Paweł i Maciej Królowie. Wiemy, co u nich słychać.

REKLAMA

Zobacz wideo Jabłczyńska o prawach dziecka, które naruszano na planach zdjęciowych

Paweł i Maciej z "Dużych dzieci" zrezygnowali z pracy przed kamerami

Bliźniacy z blond włosami byli wyjątkowo charakterystyczni - nie dość, że znali odpowiedzi na każde pytanie, to jeszcze przed kamerami chętnie się ze sobą przekomarzali, co budziło ogólne rozbawienie. Widzowie ich uwielbiali, a oni w świetle reflektorów czuli się doskonale. Mogło się więc wydawać, że po emisji "Dużych dzieci" Maciej i Paweł zdecydują się kontynuować swoją przygodę z telewizją. Nic bardziej mylnego. Zniknęli z ekranów i skupili się na nauce.

Paweł i Maciej zdali maturę w Kielcach, a na studia wyjechali do Warszawy, gdzie zdecydowali się na Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne na Uniwersytecie Warszawskim. Obaj byli zafascynowani Iranem, z którym postanowili związać swoje życie. Paweł obecnie prowadzi bloga "Dariusz i Szeherezada", w którym opisuje kulturę i obyczaje tego kraju. Z kolei Maciej ożenił się z Tiną, która pochodzi z Teheranu. Życie zawodowe związał natomiast z prawem i pracuje dla Polskiej Akcji Humanitarnej.

Była gwiazdą "Dużych dzieci". Widzowie ją uwielbiali, a ona rzuciła telewizję

Co ciekawe, mimo że bliźniacy unikali medialnego świata, w 2021 roku zgodzili się udzielić wywiadu serwisowi Plejada. Przyznali, że otrzymują wiele propozycji, ale nie chcą pracować przed kamerami. Paweł Król wspomniał jednak o jednym warunku, który mógłby zmienić jego zdanie. "Jeżeli w tym momencie mielibyśmy wrócić na antenę telewizji, to tylko w sytuacji, w której mielibyśmy coś mądrego do powiedzenia" - powiedział Paweł Król. "Ja się zajmuję od strony naukowej Iranem i obaj piszemy fantastykę. Gdyby to był wartościowy program związany z naszą codzienną pracą i zainteresowaniami, to bylibyśmy na tak" - dodał. Jak dzisiaj wyglądają bliźniacy? Sprawdźcie w naszej galerii!