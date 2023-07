Anna Cieślak jest aktorką teatralną i telewizyjną, a od 2019 roku także żoną Edwarda Miszczaka. Para wzbudza ogromne zainteresowanie w mediach, ze względu na dużą różnicę wieku, która ich dzieli. Oni jednak zdają się tym nie przejmować. Stronią od blasku fleszy i publicznego okazywania sobie uczuć, jednak czasem pozują na ważnych, kulturalnych wydarzeniach. Na próżno szukać też ich wspólnych zdjęć na Instagramie aktorki. Zrobiła tylko jeden wyjątek. Aktualnie gwiazda przebywa na wakacjach. Nie zabrała ze sobą jednak męża, a kogoś innego.

Anna Cieślak na wakacjach bez męża. "Jak dobrze, że cię mam"

Aktorka postanowiła wypocząć na zasłużonych wakacjach. Nie wiadomo, gdzie się wybrała, ale wiadomo, z kim pojechała. W niedzielne popołudnie (23 lipca) Anna Cieślak na Instagramie opublikowała zdjęcie z siostrą. Obydwie mają uśmiechy od ucha do ucha. Widać, że są ze sobą blisko i świetnie się razem bawią. "Wakacje z siostrą. Jak dobrze, że cię mam" - napisała gwiazda. Po zdjęciu można również zauważyć, że siostry są do siebie bardzo podobne. Więcej zdjęć Anny Cieślak z siostrą znajdziesz w galerii u góry strony.

Kim jest siostra Anny Cieślak?

Anna Cieślak ma jedną siostrę Agnieszkę Pankau. Ta jest od niej o sześć lat starsza. Z zawodu jest prawniczką. To dzięki niej Cieślak pojechała na pierwszy casting aktorski do Warszawy i dostała się do ścisłej czołówki do roli Zosi w "Panu Tadeuszu". W jednym z wywiadów Anna Cieślak mówiła, że ma ogromne wsparcie w starszej siostrze, która zawsze w nią wierzy i ją wspiera.