Książę Harry i Meghan Markle stanęli na ślubnym kobiercu w 2018 roku. Ukochana syna króla Karola powiedziała sakramentalne "tak" na zamku w Windsorze. Wówczas jeszcze nie wiedzieli, jak bardzo zmieni się ich życie na przestrzeni kilku lat. Książę Harry postanowił odłączyć się od brytyjskiej rodziny królewskiej i obecnie wiedzie z żoną życie w Stanach Zjednoczonych. Para doczekała się dwójki dzieci: Archiego i Lilibet. Ostatnio wyszło na jaw, że Harry przez swoje decyzje stracił kontakt nie tylko z najbliższą rodziną. Mocno zwęziło się również grono jego przyjaciół.

Przyjaciele księcia Harry'ego są zawiedzeni jego zachowaniem. Wszystko zaczęło się od ślubu z Meghan

Książę Harry przez wiele lat miał duże grono przyjaciół. Niedawno jednak wyszło na jaw, że zrezygnował z obecności na ślubie jednego z nich. Wówczas pojawiły się plotki, że Harry odseparował się od dawnych przyjaciół, z którymi wcześniej był w bardzo bliskich kontaktach. Sam książę wyznał, że część z nich nie zgodziła się z decyzjami, jakie podejmował w życiu. Wszystko zaczęło się od małżeństwa z Meghan. Na ten temat wypowiedziała się redaktorka Daily Mail, Rebecca English.

Redaktorka wyznała, że znajomi Harry'ego czują się zranieni przez jego zachowanie. Okazało się nawet, że gardzą jego postępowaniem. "Z tego, co słyszałem, jest wielu ludzi, którzy są naprawdę zniesmaczeni tym, co zrobił od czasu opuszczenia rodziny królewskiej. Czują się bardzo smutni przez rewelacje, których dokonał. Byli przyjaciele brzydzą się nim. Dorastając, William i Harry stworzyli wokół siebie bardzo zwarty krąg znajomych" - wyznała na ramach portalu. Dodała, że bliscy Harry'ego zawsze wykazywali się lojalnością. Niestety, jak podaje Daily Mail, poświęcenie z ich strony nie zostało odpłacone.

Coraz częściej mówi się o rzekomym rozwodzie Meghan Markle i księcia Harry'ego. Zagraniczne media rozpisują się na temat rozstania pary kilka razy miesięcznie. Do tej pory plotki nie zostały potwierdzone. Niedawno jednak w sieci pojawił się nietypowy wpis pewnej hiszpańskiej użytkowniczki Twittera. "Chodzą plotki, że Meghan Markle odchodzi od Harry'ego. Po tym, jak ośmieszyła brytyjską rodzinę królewską, zabrała go od rodziny i sprawiła, że cały naród go nienawidzi. Teraz, gdy Harry jest spłukany i samotny, rzekomo złożyła papiery rozwodowe, żądając 80 mln dolarów i całkowitej opieki nad Archiem i Lillibet" - napisała w poście na Twitterze. Na doniesienia odpowiedział amerykański "Newsweek". Reporterzy stwierdzili, że nie ma żadnych dowodów na poparcie tezy o rozwodzie. ZOBACZ TEŻ: Książę Harry i Meghan Markle "wstrząśnięci" i "zszokowani". Chodzi o ich serial