O tym, że wnuk Daniela Olbrychskiego nie żyje, dowiedzieliśmy się w 2020 roku. Wiadomość o śmierci Jakuba Olbrychskiego przekazał wtedy na Facebooku jego brat, a zarazem młodszy syn Rafała Olbrychskiego, Antoni. "Pomóc mu było ciężko. Nie cierpiał nadzoru, buntował się, uciekał" - napisał i poinformował, że Kuba cierpiał na schizofrenię. Teraz do śmierci mężczyzny wróciła w nowym numerze magazynu "Pani", Krystyna Demska-Olbrychska.

Żona Daniela Olbrychskiego o śmierci wnuka Daniela

Daniel Olbrychski i Krystyna Demska-Olbrychska w 2023 roku świętują 20-lecie małżeństwa. Z tej okazji udzielili wypowiedzi sierpniowemu magazynowi "Pani". Opowiadając o kulisach swojego związku, teatrolożka przywołała jeden z najtrudniejszych momentów ich związku. Przyznała, że fakt, iż oboje nie doczekali się wspólnych dzieci, rekompensowały jej wnuki aktora. Gdy jeden z nich umarł, stali się sobie z Danielem jeszcze bliżsi. "Bardzo kochałam wnuki Daniela, Kubę i Antka. Zaspokoiły moją potrzebę macierzyństwa. Podobnie jak nasze zwierzątka" - wyznała w miesięczniku Krystyna Demska-Olbrychska.

Kilka lat temu umarł Kubuś. Miał zaledwie 28 lat. To trauma nie do opisania. Ale w końcu życie wraca na dawne tory. Tylko nasza bliskość stała się jeszcze większa, choć nigdy nie nazwałabym jej symbiozą - przyznała żona Daniela.

Zaangażował się w problemy ze zdrowiem psychicznym

Ciało wnuka Daniela Olbrychskiego zostało znalezione w lesie w powiecie otwockim przez przypadkowego przechodnia. Śledztwo wykluczyło udział osób trzecich, ale do publicznej wiadomości nie podano oficjalnie przyczyny śmierci mężczyzny. Daniel Olbrychski zaangażował się jakiś czas później w akcję organizowaną przez Fundację TVN #zdrowiewgłowie, by pomóc najmłodszym uporać się z problemami ze zdrowiem psychicznym.

To ważne, żeby pomagać chorym psychicznie dzieciom. To wszystko jest mi wyjątkowo bliskie, ponieważ mój nieżyjący już wnuk był chory psychicznie . To dla mnie jest rzecz bardzo istotna, żeby wyjść naprzeciw tej akcji. Obojętność w każdej sprawie jest czymś strasznym, nieludzkim, a w wypadku tych bezbronnych istnień, wszystko trzeba zrobić, żeby im pomóc. Ja i rodzice mojego wnuka i jego wspaniały młodszy brat zmagaliśmy się ponad 20 lat z jego chorobą. Staraliśmy się pomóc - mówił Daniel w "Dzień dobry TVN".

Żona Daniela Olbrychskiego skomentowała śmierć starszego wnuka męża. Jest załamana

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.