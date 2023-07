Związki gwiazd zawsze budzą ogromne emocje wśród fanów, zwłaszcza gdy się zaczynają lub kończą. Największą sensacją są zawsze rozstania par z długim stażem. Dla wielu fanów to duże rozczarowanie - nie dość, że rozpada się ulubiona para, to jeszcze zaburza wizję "miłości do grobowej deski". I choć wiadomo, że aktorzy czy piosenkarze to wciąż zwyczajni ludzie, jednak w takich chwilach upada mit i wzór. W gronie gwiazd, które przeżyły rozstanie po latach znalazło się sporo par. Nie tylko Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel.

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel

Bez wątpienia jednak rozstanie właśnie tej pary było jednym z najgłośniejszych w polskim show-biznesie. Para oficjalnie ogłosiła zakończenie swojego związku w marcu 2022 roku. Informacja wywołała niemały szok, bo w końcu wydawało się, że Katarzyna i Marcin tworzą świetnie dopasowaną parę i to przez 17 lat. Mają dwoje dzieci, połączyła ich pasja do tańca. Szybko jednak okazało się, że Katarzyna związała się z Maciejem Kurzajewskim. Rozgoryczony Marcin Hakiel opowiadał w "Mieście kobiet", że żona w pewnym momencie poprosiła go o "więcej wolności", a on odkrył, że "ta wolność miała imię".

Maciej Kurzajewski i Paulina Smaszcz

Skoro o Macieju Kurzajewskim mowa, to i on ma na swoim koncie wieloletni związek, który zakończył. Co prawda nie dla Katarzyny Cichopek, ale związek z nią przypłaca regularnymi atakami ze strony byłej zranionej żony. Maciej i Paulina rozwiedli się po 23 latach w 2020 roku. "Kobieta-petarda" chętnie mówi teraz o kulisach tego wydarzenia. W swojej książce "Bądź Kobietą Petardą! Jak zająć się sobą i żyć świadomie" Paulina Smaszcz opisała, że w momencie rozstania ratowała swoje zdrowie. "Kiedy wyszłam ze szpitala, moje cztery przyjaciółki dały mi pieniądze na lekarstwa, benzynę, jedzenie dla dziecka i na honorarium dla adwokata, żebym mogła się jak najszybciej rozwieść. Nie walczyłam o alimenty i o pieniądze. Musiałam jak najszybciej zakończyć życie, którego nie chciałam i w którym czułam się deprecjonowana i poniżana. Jedyny cel, jaki miałam, to uciec jak najszybciej, odciąć się od dotychczasowego życia zawodowego i prywatnego. Zacząć wszystko jeszcze raz, po swojemu" - opisywała.

Maryla Rodowicz i Andrzej Dużyński

Głośne było również rozstanie artystki z mężem po 30 wspólnych latach. Para zdecydowała się zakończyć swój związek w 2016 roku. Niestety, sprawa nie była taka prosta, jak mogłoby się wydawać. Maryla Rodowicz długo walczyła z mężem i nie chciała pójść na ugodę.

Beata Kozidrak i Andrzej Pietras

Ten związek trwał aż 37 lat, więc jego zakończenie też wywołało niemałe emocje. Choć wydawało się, że para jest nierozłączna, to jednak stało się inaczej. O kulisach rozstania Beata Kozidrak opowiedziała na łamach swojej autobiografii. "Kiedy w nasze szalone, ale długo szczęśliwe życie, wdarł się nałóg, robiłam wszystko, aby pomóc Andrzejowi. To były dramatyczne chwile. Trudno do nich wracać, lecz jedno na pewno chcę zapamiętać: pełnoletnia córka stała się w tym czasie moją przyjaciółką i wielkim wsparciem" - napisała. Obecnie artystka znów jest zakochana i nawet się zaręczyła.

Patrycja Markowska i Jacek Kopczyński

Choć staż tej pary nie jest tak imponujący jak powyższe, to jednak Patrycja i Jacek spędzili ze sobą 16 lat. Patrycja Markowska początkowo długo ukrywała fakt rozstania z mężem, a w końcu zaczęła się otwierać w kolejnych wywiadach. Sporo opowiedziała w rozmowie z Magdą Mołek w jej programie. - Ale wiesz nie chcę absolutnie dotykać szczegółów tylko rzeczywiście minął już prawie rok od tego rozstania. Mało kto o tym wie. Ta sprawa jakoś się w nas uleżała i wiesz, to jest najtrudniejszy moment w życiu. Ja chodziłam nieprzytomna, jeszcze musiałam gdzieś zaśpiewać. (...) Schudłam wtedy, miałam oczy podkrążone, głos mi się łamał. Ja wszystko co mam w sercu, to słychać w śpiewaniu u mnie, więc robiłam to o czym mówisz, czyli "dobrą minę do złej gry". Czułam się wtedy naprawdę fatalnie. Byłam pozamykana, ciało się wtedy zamyka - powiedziała.

Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski

Para rozstała się po dziesięciu latach związku. Fakt ten Katarzyna i Piotr ogłosili w październiku 2022 roku tuż po jednym z pokazów mody. Oboje opublikowali oświadczenie o tej samej treści, prosząc o uszanowanie prywatności ich oraz ich córki. Po czasie Piotr Stramowski przyznał, że decyzja o rozstaniu nie należała do łatwych, a on i Katarzyna długo walczyli o ten związek. Obecnie Piotr Stramowski spotyka się z Natalią Krakowską.

