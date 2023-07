Radosław Majdan jest w związku małżeńskim z Małgorzatą Rozenek. Para pobrała się w 2016 roku. Cztery lata później na świecie pojawił się ich syn Henryk. Mieszkają razem w domu z synami prezenterki z poprzedniego małżeństwa, Stanisławem i Tadeuszem. Cała rodzina uwielbia spędzać czas w swoim towarzystwie, o czym dość często możemy się przekonać w mediach społecznościowych. Tak też było i tym razem. Radosław Majdan opublikował urocze nagranie prosto z ogrodu. O komentarz pokusiła się sama Anna Lewandowska.

Radosław Majdan trenuje razem z synem. Tym filmikiem rozczulił internautów

Radosław Majdan wśród wielu obowiązków stara się, jak najwięcej czasu poświęcać synowi. Często zdarza mu się upamiętniać te chwile w sieci. Ostatnio uraczył fanów zdjęciem całej rodziny. Tym razem rozczulił ich wspólnym treningiem.

Były bramkarz podzielił się na Instagramie uroczym nagraniem. Na filmie możemy zobaczyć, trenującego go w ogrodzie nad basenem. Nie jest jednak sam. Towarzyszy mu syn Henryk, który ze zdumieniem przygląda się, jak tata wyciska siódme poty, a później stara się go naśladować. "Niedziela z moim małym sportowcem" - napisał pod nagraniem.

Radosław Majdan trenuje razem z synem. Zachwyciła się nawet Lewandowska. Pokusiła się o wymowny komentarz

Wszystko wskazuje na to, że zarówno tata, jak i syn są fanami aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Na reakcje od internautów nie trzeba było długo czekać. Pod postem niemal od razu wylała się lawina komentarzy. "Ty robisz zwykłe pompki, a młody leci pompki "z wyskokiem"! Chyba uczeń przerósł mistrza" - napisała jedna z internautek. "Przeuroczy jest junior" - dodała kolejna. Co więcej, nawet Anna Lewandowska pokusiła się o pochwałę. Trenerka dodała emotikonę obrazującą klaskanie. Wygląda na to, że forma spędzania czasu z synem, jaką wybrał Majdan bardzo przypadła jej do gustu. Więcej zdjęć byłego piłkarza z synem znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

