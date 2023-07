Światowa premiera "Barbie" odbyła się 19 lipca 2023 roku. W Polsce dwa dni później. O tym, że film powstaje, dowiedzieliśmy się około marca 2022 roku. Od tego czasu wszyscy czekali, aby w końcu móc obejrzeć produkcję. W głównych rolach obsadzono Margot Robbie i Ryana Goslinga. Okres zdjęciowy trwał niecałe cztery miesiące. Przy tak dużej produkcji zaangażowanych jest wiele osób, w tym wielu tancerzy. Jeden z nich postanowił pokazać, jak wyglądał dzień na planie.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek-Majdan o filmie "Barbie". Radosław jest lepszy od Kena. Lubi plastikowy świat

Tak Margot Robbie traktowała ekipę na planie "Barbie"

Charlie Tatman to tancerz i influencer, który był zaangażowany w produkcje o słynnej lalce. Na Tiktoku postanowił zdradzić, jak wyglądał dzień na planie zdjęciowym. Pobudka o czwartej rano, następnie udanie się do strefy beauty, gdzie nakładano makijaż i robiono fryzury. Po nagraniu widać, że wszyscy są uśmiechnięci i bardzo pozytywni. Tancerze tańczyli pomiędzy stołami do charakteryzacji. "Może to zabrzmi dziwnie, ale byliśmy jak jednak wielka rodzina" - mówił Charlie na nagraniu. To, co jednak najbardziej przykuwa wzrok na krótkim filmiku, to food track z goframi, który pojawił się na planie za sprawą Margot Robbie. Odtwórczyni tytułowej roli napisała na różowym plakacie "Gofry-Jej! Z miłością Barbie Margot".

"Barbie". Te sceny chciano usunąć z filmu. Greta Gerwig walczyła o nie do końca

Food truck od Margot Robbie Fot. @charlie/TikTok

Tak Margot Robbie wyglądała jako nastolatka

W jednym z amerykańskich talk-show aktorka pokazała zdjęcie z nastoletnich czasów. Była ładną 13-latką. Miała śliczny uśmiech i cerę, ale włosy o wiele ciemniejsze. Jak przyznała w rozmowie z innym prezenterem, Grahamem Nortonem: "Słuchałam tylko heavy metalu, farbowałam włosy na czarno i obcinałam je żyletką. Można powiedzieć, że do pewnego stopnia byłam gotką. Wciąż lubię tę muzykę". Co ciekawe, nosiła przez pewien czas okulary, ale nie dlatego, że naprawdę ich potrzebowała. Była ogromną fanką sagi o Harrym Potterze i chciała się upodobnić do ulubionego bohatera. W tym celu musiała okłamać rodziców i okulistę. Zdjęcia nastoletniej Margot Robbie znajdziecie w galerii u góry strony.