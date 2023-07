Selena Gomez właśnie skończyła 31 lat. Gwiazda zaczęła swoją karierę w show-biznesie lata temu. Początkowo była związana z produkcjami Disneya. Szybko rozwinęła się również jako utalentowana piosenkarka. Przez długi czas swojej sławy pokazała fanom, że jest prawdziwą artystką. Wielu z nich widziało, jak dorasta i śmiało pnie się po szczeblach kariery. Jej popularność wzmocnił również związek z Justinem Bieberem, który z przerwami trwał od 2011 do 2018 roku. Obecnie gwiazda jest szczęśliwą singielką. Nie brakuje jej ogromnego grona fanów i bliskich przyjaciół.

Selena Gomez świętuje 31. urodziny. Jak je spędziła?

22 lipca 2023 roku Selena Gomez skończyła 31 lat. Z tej okazji piosenkarka zdecydowała się na huczną imprezę urodzinową. Kadry z przyjęcia pojawiły się na profilu gwiazdy. Selena aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie pozostaje w kontakcie z fanami. Jej konto na Instagramie jest obserwowane przez ponad 430 milionów użytkowników. Solenizantka pochwaliła się zdjęciami z urodzin. Pokazała, jak bawi się w gronie najbliższych. Na fotografiach można zauważyć między innymi Paris Hilton i Christinę Aguilerę.

Selena Gomez zadbała o to, aby goście świetnie bawili się na imprezie. W tym wyjątkowym dniu uśmiech nie schodził z jej twarzy. Selena postawiła na elegancką kreację w czerwonym kolorze. Sukienka została stworzona w kształcie tuby i wyszyta kwiatami. Artystka dobrała do niej sandały z wysokim obcasem. Całość uzupełniła kolczykami, delikatnym makijażem i kokiem. Tory urodzinowi pasował kolorystycznie do jej stylizacji. Więcej zdjęć Seleny Gomez znajdziecie w galerii na górze strony.

Selena Gomez wyznała, jaki prezent chciałaby dostać z okazji urodzin

Tuż przed imprezą urodzinową, Selena Gomez pokusiła się o post na profilu na Instagramie. Postanowiła poświęcić go przemyśleniom na temat swoich urodzin. Gwiazda zapozowała z tortem i pokusiła się na szczere wyznanie. Wyznała, że w tym specjalnym dniu woli dać coś od siebie dla innych, niż dostać prezenty. "„Ludzie ciągle pytają mnie, co chcę na urodziny, a ja mówię wszystkim to samo, proszę, nie kupujcie mi niczego, ale jeśli chcecie coś zrobić na moje urodziny, proszę, przekażcie darowiznę na rzecz Rare Impact Fund. Jeśli masz środki, rozważ przekazanie darowizny, aby pomóc nam coś zmienić" - wyznała. Artystka wspomniała o stworzonym przez siebie projekcie, który ma na celu podnoszenie świadomości na temat zdrowia psychicznego. ZOBACZ TEŻ: Selena Gomez pokazała, jak naprawdę wygląda jej ciało. Od lat walczy z body shamingiem