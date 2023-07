Grażyna Torbicka od lat zachwyca stylem. Zazwyczaj pokazuje się w stonowanych zestawach. Najczęściej można zobaczyć ją w pięknych sukniach, bądź eleganckich spodniach, marynarce i w szpilkach. Tym razem dziennikarka sfotografowała się w zupełnie innej odsłonie, która zaskoczyła fanów. Pozwoliła sobie na więcej luzu.

Zobacz wideo Grażyna Torbicka w kreacji na festiwal w Cannes

Grażyna Torbicka w mniej formalnej odsłonie. Fani mieli problem, by ją rozpoznać

Grażyna Torbicka przez 31 lat pracowała w TVP, z którą pożegnała się w 2016 roku. W tym czasie dała się poznać jako profesjonalistka, która zawsze wygląda stosownie do okazji. Obecnie pojawia się na różnych imprezach branżowych, bardzo często w roli prowadzącej. Torbicka od dawna zachwyca wyglądem. Jest wierna klasyce i przesadnie nie eksperymentuje z wizerunkiem. Więcej zdjęć dziennikarki w stylowych zestawach znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Tym razem w mediach społecznościowych dziennikarki pojawiło się jej mniej formalne zdjęcie. Grażyna Torbicka zrobiła sobie selfie, dzięki czemu fani mogą zobaczyć, jak wygląda jej twarz z bliska. Prezenterka przy okazji zaprezentowała się w o wiele mniej formalnej wersji, niż zazwyczaj. Tego dnia miała na sobie praktycznie niezauważalny makijaż i sportową stylizację, na którą składał się prosty t-shirt, jeansowa kurtka i czapka z daszkiem. Dziennikarka szeroko uśmiechała się do zdjęć, a w opisie zaprosiła fanów na zbliżające się wydarzenie kulturalne.

W komentarzach fani nie ukrywali, że z początku mieli problem z rozpoznaniem prezenterki. Zgodnie podkreślili jednak w komentarzach, że w mniej formalnej wersji wygląda równie elegancko, co w sukience i szpilkach. "Piękna i naturalna kobieta pełna wdzięku", "O, nie poznałam. Jaka młodzieżowa stylówka!", "Rewelacyjnie pani wygląda. Jak zawsze elegancka" - czytamy.

Nie jest tajemnicą, że na to, jak wygląda dziennikarka, ogromy wpływ ma racjonalne podejście do odżywiania i aktywność fizyczna. Grażyna Torbicka nie katuje się dietami, ale zachowuje zdrowy umiar i nie przejada się. 64-latka wybiera takie aktywności, które sprawiają jej przyjemność. Na co dzień spaceruje z psem, często szusuje na nartach. Docenia też zalety jogi.

