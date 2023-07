"Klan" zyskał ogromną popularność dzięki wątkom, które były blisko Polaków. Jakiś czas temu scenarzyści produkcji popuścili jednak wodze fantazji i w jednym z grudniowych odcinków, w dom Lubiczów na Sadybie uderzył meteoryt. Scena z Elżbietą (Barbara Bursztynowicz) i Jerzym (Andrzej Grabarczyk), gdy usłyszeli ogromny huk, któremu towarzyszyło pękanie ścian i wybicie szyb, stała się z marszu viralem w sieci. Internauci nie zostawili na produkcji suchej nitki, komentując, że z serialu obyczajowego. "Klan" stał się serialem science-fiction. "Pomyślałam sobie, że to jakaś bzdura i że to chyba oznacza koniec 'Klanu'. Byłam przekonana, że żaden widz w to nie uwierzy" - mówiła później na ten temat Barbara Bursztynowicz na Plejadzie. Tomasz Stockinger, czyli serialowy doktor Lubicz w rozmowie z Plotkiem nie ukrywa, że jest większym entuzjastą tego niecodziennego wątku.

"Klan" zmierza w stronę "Złotopolskich"?

Tomasz Stockinger wciela się w doktora Lubicza już 26 lat. Do swojej pracy w serialu jak i całej produkcji ma ogromny sentyment i sporo dystansu. Rozmawiając z nami o meteorycie w "Klanie", przywołał "Złotopolskich". Konkurencyjny serial TVP2 lubił puszczać do widowni oczko i według Stockingera był to dobry kierunek, który teraz obrali też scenarzyści "Klanu", bo nie można zawsze rzeczywistości brać tylko "na serio".

Był taki serial "Złotopolscy". Żałuję, że się skończył po dziesięciu latach, ponieważ byłem miłośnikiem tego serialu. Bardzo mi się tam podobała taka narracja pewnej baśniowości i takiego troszkę pół żartu, pół serio. Taka bajka, że nawet rzeczy nieprawdopodobne traktujemy bardzo prawdopodobnie. Ten meteoryt jest taki trochę ze "Złotopolskich", tak ja to wyczuwam" - mówi Plotkowi Tomasz Stockinger.

Ufo pojawi się w "Klanie"?

Okazuje się, że Tomasz Stockinger nie miałby nic przeciwko, by scenarzyści poszli na całość i wprowadzili do "Klanu" nawet wątek ufo, bo po 26 latach serialu, trudno jeszcze zaskoczyć widzów, a meteorytowi niszczącymi dom na Sadybie, to się udało. Według niego tyle się już mówi o zjawiskach paranormalnych, że nie ma problemu, by ich tematyki nie poruszyć też w serialu TVP1, który przecież powinien mówić o rzeczach interesujących tłumy. Są przecież wyznawcy teorii spiskowych i zjawisk niewyjaśnionych.

Może dla jednych to jest przymróżenie oka, a dla drugich... Z 12 na 13 sierpnia będziemy mieli noc perseidów. Warto oglądać niebo, bo będzie się lało, rzeka tych perseidów będzie spadała. Coraz więcej słyszymy o ufo i różnych zjawiskach paranormalnych, to zabawmy się w tę bajeczkę. Ktoś powie, że to niemożliwe, a ja dodam: "na pewno?" - pyta w rozmowie z Plotkiem Stockinger.

