21 lipca bieżącego roku odbyła się polska premiera filmu "Barbie". Na wydarzenie przybyły tłumy celebrytów i postaci ze świata show-biznesu, w wyjątkowym różowym dress codzie. Ekranizacja przyjęła się z wielką aprobatą. Zaledwie kilka dni po premierze film cieszy się sporym zainteresowaniem i robi piorunujące wrażenie na publice. Jak się okazuje, jedna z najbardziej emocjonalnych scen mogła nie trafić na wielki ekran. Nie była jedyna.

"Barbie". Nad jedną z najbardziej wzruszających scen wisiało widmo usunięcia. Reżyserka walczyła o nią jak lwica

Jak podaje portal variety.com, w kilku wywiadach przed premierą reżyserka filmu Greta Gerwig ujawniła, że sugerowano jej wycięcie sceny, w której Barbie spotyka starszą kobietę na ławce i mówi jej, że jest piękna. "Tak bardzo kocham tę scenę. A starsza kobieta na ławce to projektantka kostiumów Ann Roth. Ona jest legendą. W pewnym sensie jest to ślepa uliczka, donikąd nie prowadzi. A we wczesnych fragmentach, patrząc na film, zasugerowano mi: cóż, możesz to wyciąć. I właściwie historia potoczyłaby się dalej tak samo. Powiedziałam: jeśli wytnę scenę, nie wiem, o czym jest ten film" - cytuje jej wypowiedź portal.

Greta Gerwig niejednokrotnie podkreślała, że scena ze starszą kobietą faktycznie ma mało wspólnego z fabułą, ale jest niezbędna do zrozumienia postrzegania prawdziwego świata przez Barbie po opuszczeniu idealnego Barbielandu. "Dla mnie to jest sedno filmu. (...) Sposób, w jaki Margot gra ten moment, jest delikatny i niewymuszony" - cytuje jej słowa portal.

"Barbie". To też chcieli usunąć. Greta Gerwig i Margot Robbie dokonały cudu

Według doniesień portalu variety.com próbowano również usunąć scenę z filmu, w której nastolatka uderza Barbie prosto w twarz. W jednym z artykułów ujawniono, że prezes i dyrektor operacyjny firmy Mattel, Richard Dickson, poleciał na plan filmu do Londynu, aby porozmawiać o tym z produkcją. W pewnym momencie miało dojść nawet do spięcia między nim a Gretą Gerwig i Margot Robbie. Dyrektor walczył o usunięcie sceny. Po wielu dywagacjach reżyserka zdołała przekonać Dicksona do zachowania tej sceny w filmie, wykonując ją dla niego na żywo na planie. Zdjęcia Margot Robbie w strojach inspirowanych Barbue znajdziecie w galerii na górze strony.

