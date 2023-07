Agata i Piotr Rubikowie wraz z córkami przygotowują się do wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. 1 kwietnia gwiazdorska para poinformowała fanów o swoich zamiarach. Wówczas wszyscy byli przekonani, że to jedynie żart. Jak się okazało, byli w błędzie. Rodzina Rubików już wkrótce przeprowadzi się na stałe do Miami. Przez długi czas załatwiali potrzebne dokumenty. Mogłoby się wydawać, że wszystko jest już gotowe. Rodzice znaleźli już szkoły dla córek, mają także zarezerwowane lokum. Na profilu na Instagramie Agaty Rubik pojawiło się nawet pożegnalne zdjęcie. Jak się okazało, to jednak nie wszystko. Rubikowie wybiorą się w podróż bez kilku rzeczy.

REKLAMA

Zobacz wideo Agata Rubik otwiera się. "Cały życie słyszałam: wciągnij brzuch"

Agata Rubik zorganizowała wyprzedaż. Fani nie mogą uwierzyć w ceny

Agata i Piotr Rubikowie są o krok od spełnienia swojego wielkiego marzenia. Już wkrótce zamieszkają w Stanach Zjednoczonych. Wiadomo jednak, że nie pojadą za ocean z całym swoim dorobkiem. Z tego względu postanowili urządzić wyprzedaż. Agata Rubik aktywnie działa na Instagramie. Tym razem wykorzystała swój profil, aby poszukać nowych właścicieli dla swoich starych rzeczy. Jednym z przedmiotów, który wystawiła, były głośniki marki BeoLab 5. Spośród dwóch głośników jeden był do naprawy. Agata nagrała filmik, pokazując ich kondycję. Nagle wtrącił się Piotr, który zapewnił, że cena i tak jest niska.

Agata Rubik na Instagramie fot. Instagram/@agata_rubik/screenshot

Jak się okazało, cena głośników zszokowała fanów. Dopytywali Agatę Rubik o wartość przedmiotu. Celebrytka postanowiła nagrać kolejny filmik, w którym wszystko wyjaśniła. "Kochani dopytujecie się o cenę. Podałam cenę. 25k oznacza 25 tysięcy złotych za te dwa. Sprawdźcie sobie sami, ile kosztują" - powiedziała na profilu na Instagramie. Nie da się ukryć, że cena może przyprawić o zawał niejednego chętnego kupca. Tego dnia Agata Rubik sprzedawała również konsolę marki Wii i kolejną torebkę Louis Vuitton. Więcej zdjęć z wyprzedaży Agaty Rubik znajdziecie w galerii na górze strony.

Agata i Piotr Rubikowie wyjeżdżają do Stanów. Pożegnali się z fanami

Rubikowie przygotowują się na wyjazd od kilku miesięcy. Cenne przedmioty będą miały nowych właścicieli

Wyprzedaż rzeczy nie jest jednorazową akcją. W pozbyciu się pewnych przedmiotów pomógł żonie Piotr Rubik. Sam muzyk również nie może zabrać całego dorobku do Stanów Zjednoczonych. Póki co artysta sprzedał między innymi pokaźnych rozmiarów biblioteczkę książek do nauki języka japońskiego. Z kolei Agata Rubik przyznała bez wahania, że część rzeczy, których się pozbywa, miała na sobie zaledwie kilka razy. Ubrania znanych projektantów są w świetnej kondycji. "Kolejne buty, tym razem damskie, markowe, stan idealny, miałam je chyba raz na sobie" - tak mówiła Rubik o obuwiu marki Saint Laurent. Wyprzedaż szafy Rubików trwa już kilka dni. Skusicie się na coś? ZOBACZ TEŻ: Agata Rubik reaguje na słowa psycholog. Nie uważa, by zrobiła coś złego córce. "Taki mamy styl" [PLOTEK EXCLUSIVE]