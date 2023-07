Nadya Suleman zaistniała w 2009 roku. Świat usłyszał o jej próbach upodobnienia się do Angeliny Jolie. Kobieta szybko zyskała popularność. Zdecydowała się także na bardzo poważny krok, który na zawsze odmienił jej życie. Podjęła się zabiegu in vitro. Dzięki temu powitała na świecie ośmioraczki. Nadya została mamą sześciu chłopców i dwóch dziewczynek. Niedawno świętowały swoje 14. urodziny. Ponadto kobieta ma również szóstkę starszych pociech. Przypominamy jej niesamowitą historię.

Zobacz wideo Bovska o staraniach o dziecko i procedurze in vitro: "To wymaga systematyczności, obowiązkowości i nie można ominąć żadnego zastrzyku"

Nadya Suleman ma czternaścioro dzieci. Lata temu świat żył jej historią

Nadya Suleman, która również posługuje się imieniem Natalie, po raz pierwszy poddała się zabiegowi in vitro w 1997 roku. W 2001 roku powitała na świecie syna. Następnie urodziła jej się córką. W kolejnych latach byłą jeszcze trzy raz w ciąży, w tym raz z bliźniakami. Przełomem w jej rodzicielstwie był 2009 rok. To właśnie wtedy kobieta poddała się zabiegowi z wykorzystaniem aż 12 zarodków. Na świat przyszły wówczas ośmioraczki. Nadya otrzymała nietypowy pseudonim "Oktomama". Szybko o jej historii usłyszał cały świat.

Suleman zmagała się również z wieloma problemami. Na jaw wyszła ciemna strona jej popularności. Kobieta była często krytykowana w sieci. Dostawała nawet groźby. W 2012 roku wyznała, że popadła w ogromne długi. Wówczas wystąpiła w filmie pornograficznym, co, jak sama przyznała, przyniosło poważne skutki i odbiło się na jej zdrowiu psychicznym. Na szczęście Nadyi udało się wyjść na prostą. "Oktomama" w 2019 roku wystąpiła w programie "Saturday night". Wówczas wyznała, że pomimo wielu trudności, bycie mamą to najlepsze, co ją spotkało. Dodała, że dzieci są dla niej najważniejsze. Więcej zdjęć dużej rodziny Suleman znajdziecie w galerii.

Nadya Suleman i jej dzieci instagram.com/@nataliesuleman

"Oktomama" opowiedziała o swoim zdrowiu. Mama czternaściorga dzieci wciąż ma dobrą kondycję

Fani "Oktomamy" zastanawiali się, czy kobieta zmaga się z jakimś problemami zdrowotnymi. Nadya nie ukrywa, że prowadzi bardzo intensywny i stresujący tryb życia. Wyznała, że przez dłuższy czas walczyła z różnymi schodzeniami. "W następstwie ciąży doznałam trzech kolejnych przepuklin dysków. Zmagałam się również z obustronną rwą kulszową, uszkodzoną kością krzyżową i neuropatią obwodową" - opisała Nadya na swoim profilu na Instagramie. Wyznała, że choć jest to dziwne, im bardziej jest aktywna, tym mniej odczuwa ból.

"Oktomama" bardzo często trenuje, co sprawia, że pozostaje silna fizycznie. "„Staram się trenować siłowo trzy lub cztery dni w tygodniu. Często ćwiczę też cardio" - wyznała w mediach społecznościowych. Dała także rady innym rodzicom. "Skoncentruj się na wyznaczaniu osobistych celów i staraj się je osiągnąć, robiąc postępy we własnym tempie. Dawaj przykład, aby twoje dzieci nauczyły się priorytetyzować aktywność fizyczną. Zachęcaj je do treningu" - poleciła innym.