Sylwia Bomba zyskała rozpoznawalność dzięki programowi "Googlebox. Przed telewizorem". Wystąpiła też w "Tańcu z Gwiazdami". Celebrytka jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie pokazuje swoje codzienne życie. Tym razem zaprezentowała się w profesjonalnym makijażu, a na nagraniu możemy zobaczyć, jak wyglądała przed jego nałożeniem.

Zobacz wideo Sylwia Bomba wróciła do randkowania. Jaki typ mężczyzny ją kręci?

Sylwia Bomba bez makijażu. "Dla mnie dwie różne osoby"

Sylwia Bomba w najnowszej rolce na Instagramie zaprezentowała pracę profesjonalnej makijażystki. Wcześniej widzimy kadr, na którym celebrytka jest całkowicie sauté. Bomba od razu w opisie pod nagraniem podkreśliła, że została specjalnie "pobrzydzona" dla lepszego efektu.

Oto jest pytanie: Przed czy po? Uprzedzając wszystkie niefajne komentarze: "pobrzydziliśmy" mnie w pierwszej scenie dla lepszego efektu rolki. Sama jestem zaskoczona, że mam aż taki dystans. Kilka lat temu nie byłabym w stanie wynieść śmieci bez makijażu - napisała.

Fani w komentarzach nie do końca zrozumieli, o co chodzi Sylwii Bombie i w jaki sposób została oszpecona. "W jakim sensie 'pobrzydziliście'? Jak dla mnie to po prostu umyta twarz, którą masz na serio. Dziwny trochę ten opis" - napisała jedna z internautek. Celebrytka wszystko wyjaśniła. "Dodaliśmy dużo kontrastowego światła i ściemniliśmy na ekspozycji" - napisała. "Dla mnie dwie różne osoby. Nie poznałabym bez makijażu. Tak jak przedmówczyni nie wiem, co to znaczy 'pobrzydziłam', 'zastosowałam światło' - Sylwia tak po prostu wyglądasz bez make-up. Gorzej, lepiej? Kwestia gustu" - dodała kolejna fanka. Innym spodobał się dystans gwiazdy. "Każda kobieta jest piękna, kiedy jest naturalna. Każda jest piękna, kiedy piękną się czuje" - czytamy. Zdjęcia Sylwii Bomby i innych gwiazd bez makijażu znajdziecie w galerii na górze strony.

