Kasia Cichopek jest niezwykle zajętą osobą. Oprócz tego, że od ponad dwudziestu lat gra w serialu "M jak miłość", dodatkowo prowadzi "Pytanie na śniadanie", ma firmę z kosmetykami, perfumami i biżuterią i jest mamą dwójki dzieci. Trochę sporo, prawda? Celebrytka wyruszyła więc na zasłużony urlop.

Katarzyna Cichopek na urlopie. Widok zapiera dech... w piersi

Kasia pochwaliła się już pierwszym zdjęciem z urlopu, choć nie zdradziła, gdzie konkretnie przebywa. Ale kto by tam zwracał uwagę na to, gdzie jest, jak tam takie widoki... Aktorka chciała zaprezentować nowy kostium kąpielowy, kapelusz i okulary przeciwsłoneczne, ale na pierwszym planie jest zupełnie co innego.

Tak że ten... miłego - podpisała zdjęcie, dodając liczne emotikonki i hashtagi.

Katarzyna Cichopek dodała zdjęcie i zaliczyła wpadkę? Wszyscy patrzą na stopy

Internauci zaszaleli z komentarzami. Nie poznają Kasi i dopytują, co na to Kurzajewski

"Pani Kasiu, czy pan Maciek nie jest zazdrosny o tak duży dekolt?", "Też nie poznałam. Piękny strój i biust", "Cudna jak zawsze. Kwintesencją kobiecości pani jest. Ideał kobiety" - pisali komentujący. Jeśli Cichopek chciała przyciągnąć uwagę do stroju kąpielowego, to średnio się jej udało. Strój, choć piękny, wzbudził o wiele mniejsze zainteresowanie od jej ciała. Komentujący gratulują Kurzajewskiemu, dodając, że wygrał los na loterii. Ale należy pamiętać, że bez względu na to, jaki ma się rozmiar - każdy jest piękny. Mały, średni czy duży. Najważniejsze dla kobiet jest to, aby był zdrowy. I tego się trzymajmy. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Kasia Cichopek odsłoniła biust na wakacjach. 'Pan Maciej nie jest zazdrosny?' PLOTEK EXCLUSIVE