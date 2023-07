Margot Robbie jest jedną z najbardziej cenionych aktorek na świecie. Jej niebanalna uroda i talent aktorski wyniosły ją na szczyt kariery. Gwiazda zyskała międzynarodową sławę m.in. dzięki roli w "Wilku z Wall Street" u boku Leonarda DiCaprio. Od tamtej pory mogliśmy ją zobaczyć w wielu innych różnorodnych produkcjach firmowych. Ostatnio zagrała główną rolę w filmie "Barbie", który został bardzo dobrze odebrany przez publikę.

Margot Robbie na zdjęciu z mężem. Zakochani rzadko pozują razem

Choć Margot Robbie jest stałą bywalczynią na czerwonych dywanach i branżowych eventach, to rzadko kiedy pojawia się w towarzystwie małżonka. Tomem Ackerley jest brytyjskim reżyserem i producentem. Poznali się w 2014 roku, gdy pracowali razem nad filmem "Suite Française".

Margot Robbie wspomina dzieciństwo. "Wzięłam kuchenny nóż i czekałam na opiekunkę"

Na początku pozostawali w związku na odległość. Aktorka dużo czasu spędzała na nagraniach, a Ackerley mieszkał w Londynie. Para pobrała się w 2016 roku w Australii. Od tamtego czasu ich życie prywatne jest owiane tajemnicą i niewiele o nim wiadomo. Oboje dbają o to, by utrzymywać relację w jak największej prywatności. Jednak jakiś czas temu na Instagramie pojawiło się wspólne zdjęcie pary. Przy okazji można było zobaczyć, w jaki sposób małżonkowie spędzają wolny czas. Wygląda na to, że para preferuje aktywny wypoczynek w gronie przyjaciół.

Margot Robbie uwielbia "Harry'ego Pottera". Po ślubie odkryła, że jej mąż tam zagrał

Jakiś czas temu Margot Robbie w jednej z rozmów przyznała, że jej mąż również zagościł na wielkim ekranie. Okazuje się, że Tomem Ackerley dostał epizodyczną rolę w "Harrym Potterze i Więźniu Azkabanu". "Był małym chłopcem, jednym ze statystów na planie. Kiedy Draco Malfoy odpycha jednego z uczniów, żeby zobaczyć Hardodzioba, to właśnie popycha mojego męża" - opowiedziała w "The Graham Norton Show". Później pokusiła się jeszcze o żartobliwy stwierdzenie. "Gdyby powiedział mi wcześniej, że grał w Harrym Potterze, szybciej bym za niego wyszła" - dodała. Więcej zdjęć aktorki znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

