Katarzyna Dowbor od lat jest cenioną dziennikarką i prezenterką telewizyjną. Ostatnimi czasy jej osoba szczególnie kojarzona była z programem "Nasz nowy dom". Mimo wieloletniej współpracy produkcja postawiła jednak na pewne roszady. Najnowszy sezon hitowego formatu Polsatu poprowadzi Elżbieta Romanowska. Katarzyna Dowbor latami nadzorowała remonty. Jak mieszka ona sama? Postanowiliśmy to sprawdzić.

Jak mieszka Katarzyna Dowbor? Posiadłość robi nieziemskie wrażenie

Katarzyna Dowbor mieszka w podwarszawskiej wsi. Dom jest dla niej prawdziwą oazą spokoju, a przede wszystkim miejscem, gdzie chętnie przyjmuje gości oraz najbliższą rodzinę. Wszystko wskazuje na to, że dziennikarka ceni sobie bliskość natury oraz życie w zacisznym miejscu.

Dom, w którym mieszka Katarzyna Dowbor ma 160 metrów powierzchni, więc miejsca do przechowywania jest w nim pod dostatkiem. Wokół budynku rozciąga się wielki i piękny ogród. Widać, że miejsce jest zadbane i często pielęgnowane. Na zazielenionej trawie rośnie wiele różnorodnych odmian drzew i krzewów. W środku wnętrza zachwycają klasycznym i ciepłym stylem. Pełno jest w nim elementów drewna oraz dodatków w jasnych i ciepłych barwach.

Katarzyna Dowbor nabyła dom przypadkiem. Kupiła go od koleżanki

W jednym z wywiadów wyszło na jaw, że dziennikarka odkupiła posiadłość od koleżanki. "Weszłam do środka, we wnętrzu paliło się w kominku, a mój pies Pepe od razu znalazł sobie wygodne miejsce na kanapie i zadowolony zasnął. W tym momencie zaproponowałam swojej znajomej, że kupię od niej ten dom. To był impuls, miłość od pierwszego wejrzenia. Ona jednak wcale nie zamierzała go sprzedawać. Dopiero po kilku miesiącach zmieniła zdanie" - wyznała w rozmowie z Onetem. Po zakupie posiadłości Katarzyna Dowbor zdecydowała się na wprowadzenie kilku zmian. Na górnym pietrze z trzech sypialni urządziła dwie. Wiele elementów jak: klamki, dębowa podłoga i solidne kuchenne meble robione na zamówienie i dlatego zostały w wyposażeniu po poprzedniej właścicielce. Więcej zdjęć z domu Katarzyny Dowbor znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

