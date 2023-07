Rodzina królewska od zawsze interesowała ludzi z całego świata, a szczególna ciekawość skierowana była na najmłodszych jej członków. Obserwowanie jak stawiają swoje pierwsze kroki, pierwszy raz idą do szkoły, na randkę, aż w końcu dorastają i zakładają rodziny to niezwykle interesujący proces. Do jeszcze niedawna prasa bulwarowa i nie tylko żyła dojrzewającym na oczach wszystkich księciem Harrym i jego ekscesami. Starszy William zawsze był tym wyważonym i przygotowującym się do roli króla. Teraz jednak i Harry nie dostarcza tyle emocji, ponieważ znalazł szczęście u boku Meghan Markle i po wyparciu się rodziny królewskiej żyje sobie z nią w miarę spokojnie w USA.

REKLAMA

Zobacz wideo rodzina królewska

Czas na nowe pokolenie. Książę George obchodzi dziesiąte urodziny

Nic więc dziwnego, że oczy wszystkich skierowane są teraz w dużej mierze na nowe pokolenie - dzieci Williama i Harry'ego. Archie i Lilibeth, czyli pociechy Harry'ego i Meghan Markle są jeszcze zbyt małe i zbyt chronione przed światem przez parę. Za to George, Charlotte i Louis, czyli wesoła gromadka Williama i księżnej Kate już towarzyszy rodzicom w najważniejszych wydarzeniach. To z kolei sprawia, że zainteresowanie skierowane jest właśnie na nich. Sympatycy rodziny królewskiej obserwują, jak dorastają. Szczególnie widać to po nowych zdjęciach i każdych kolejnych urodzinach.

22 lipca 2023 roku dziesiąte urodziny obchodzi książę George. Z tej okazji na oficjalnym profilu na Instagramie księcia i księżnej Walii [Williama i Kate - red.] wstawiono najnowsze jego zdjęcie. Widać na nim roześmianego chłopca, który już nie jest brzdącem, a za rok będzie już nastolatkiem. Tym razem to profesjonalna fotografka zrobiła mu zdjęcie, a nie jak to bywało w przeszłości, mama.

10-tka dzisiaj! Życzymy księciu Geroge'owi wszystkiego najlepszego - podpisano zdjęcie.

Oto zawód księżnej Kate. Wpisano go w akcie urodzenia księcia George'a

Fani składają życzenia. "Wygląda dokładnie jak ojciec!"

Oczywiście każda tego typu okazja to dla Brytyjczyków małe święto. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy z życzeniami. Nie zabrakło takich, sugerujących, że młodzieniec zaczyna być bardzo podobny do swojego taty.

Wszystkiego najlepszego dla księcia George'a! Wygląda teraz dokładnie jak jego ojciec.

Nie mogę w to uwierzyć. Wszystkiego najlepszego dla pierwszego książęcego dziecka. To już młodzieniec, a nie dzieciak. Nie mogę się doczekać, gdy będzie pełnił funkcję książęcą, a następnie zostanie królem.

Wygląda na to, że naprawdę wyrósł i prezentuje się dokładnie jak jego tata - pisali w komentarzach.

Aż chciałoby się zaśpiewać "dziesięć lat minęło, jak jeden dzień...". Tymczasem jednak może pozostaniemy przy "sto lat". A więcej zdjęć możecie zobaczyć w galerii na górze strony.

Książę Geogre obchodzi 10. urodziny. Tak wyglądał jeszcze parę lat temu Reuters