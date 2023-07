Antoni Królikowski od czasu związku z Joanną Opozdą ma spore problemy. Para rozstawała się i wracała do siebie. 7 sierpnia 2021 roku w Warszawie pobrali się, a 22 lutego 2022 roku urodził się ich syn Vincent. Puszka pandory została jednak otwarta na długo przed przyjściem dziecka na świat.

Antoni Królikowski, a prokuratura. "Cokolwiek nie zrobię, ktoś na tym korzysta"

Akt oskarżenia przeciwko Antoniemu K. został skierowany pod koniec czerwca do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Wola. Sprawa dotyczy uchylania się od płacenia alimentów na rzecz syna i żony, z którą jest w trakcie rozwodu. Chodzi o kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych. Postanowiliśmy poprosić aktora o komentarz.

Złożyłem wszystkie wyjaśnienia w prokuraturze i to tyle. Dwukrotnie przekroczyły alimenty mój dochód, nie miałem po prostu możliwości. Jest to bardziej złożona sprawa. O te zarzuty to już były artykuły, a nagle jak złożyłem wyjaśnienia, to są znowu. Cokolwiek nie zrobię, to ktoś na tym korzysta. Takie miewam poranki ostatnio, że wstaję i nagle się dowiaduję o jakichś takich historiach w mediach. Jedyne co mogę więcej powiedzieć, to to, że złożyłem wyjaśnienia i tak naprawdę to jest jedyna nowość. Zobaczymy co będzie dalej - powiedział w rozmowie z Plotkiem.

Antek Królikowski dostał nową pracę. To koniec problemów z alimentami?

Antoni Królikowski, a zamieszanie medialne. "To jest jakaś komedia"

Media i fani zainteresowanie kierują w kierunku życia prywatnego aktora. Królikowski nie cieszy się dobrą sławą od kiedy non stop pisze się o jego związkach z sądami i prokuraturą. W rozmowie z Plotkiem przyznał, że nie chce, aby traktować go jak kryminalistę, bo jest to śmieszne.

Proszę mi nie robić tych pasków w razie czego, jak coś będziecie robili, bo to jest po prostu jakaś komedia - powiedział.

Aktor i sprawa o alimenty to jedno. Antoni musi tłumaczyć się również z tego, że w lutym tego roku został zatrzymany w Warszawie, a test wykazał obecność marihuany w jego organizmie. Ma to jednak podobno związek z leczeniem. Królikowski choruje na SM. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

