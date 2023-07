Teresa Lipowska jest jedną z bardziej rozpoznawalnych aktorek w Polsce. Na swoim koncie ma wiele różnorodnych ról w ponadczasowych produkcjach. Od ponad 20 lat wciela się w postać Barbary Mostowiak w serialu "M jak miłość". To właśnie z tym formatem widzowie kojarzą ją najbardziej. Gwiazda w lipcu skończyła 86 lat. Mimo to cały czas aktywnie działa. Ostatnio w jednym z wywiadów wróciła wspomnieniami do dawnych lat. Wyznała, że w jej przypadku droga do macierzyństwa była dość wyboista. Czym dziś zajmuje się jej syn?

Teresa Lipowska nie miała łatwej drogi do macierzyństwa. "To był cud"

Teresa Lipowska po raz pierwszy wyszła za mąż, mając jedynie 20 lat. Związek z Aleksandrem Lipowskim nie przetrwał jednak próby czasu i rozpadł się po trzech latach. Szczęście i spokój aktorka odnalazła u boku Tomasza Zaliwskiego, z którym doczekała się syna.

Teresa Lipowska nie miała łatwej drogi do macierzyństwa. Nie raz opowiadała o tym, że spełnienie jednego z największych marzeń zajęło jej dekadę. "Byłam zrozpaczona, bo nie wyobrażałam sobie życia bez dzieci. Zdecydowałam się więc na adopcję. I kiedy z przyjaciółką Zosią Lengrenową zaczęłyśmy jeździć po domach dziecka – nagle zaszłam w ciążę. I to był cud" - mówiła w "Przyjaciółce". "Jego narodziny były dla mnie najwspanialszą premierą, jaką przeżyłam" - dodała. Mimo narodzin dziecka aktorka nie zamierzała rezygnować z pasji. Cały czas prowadziła aktywne życie zawodowe. "Mój syn jest jedynakiem, nigdy jednak nie byłam nadopiekuńcza. Chciałam grać. Nawet gdy Marcin miał trzy miesiące, zostawiałam go z mężem lub mamą i pędziłam na przedstawienia" - opowiadała w rozmowie z E-Teatr.

Czym zajmuje się syn Teresy Lipowskiej? Marcin ma rzadko spotykaną pasję

Marcin Zaliwski ukończył szkołę średnią w Warszawie. Później studiował na SGH i rozpoczął pracę w banku. Dziś syn Lipowskiej jest menadżerem w firmie, która zajmuje się wynajmowaniem prywatnych odrzutowców. Niegdyś miał też marzenie, by zostać pilotem. Niedawno udało mu się je zrealizować. "Dziś kolejny krok w drodze do lotnictwa zrobiony, zdane wszystkie egzaminy teoretyczne na licencję pilota liniowego ATPL" - informował jakiś czas temu w mediach społecznościowych.

Prywatnie 49-latek ożenił się z Anną. Para doczekała się dwójki dzieci: syna Szymona i córki Ewy. Teresa Lipowska cieszy się, że jej rodzina rośnie w siłę, choć nie ukrywa, że babcią jest nietypową. Wszystko za sprawą pracy. Aktorka nie może codziennie widywać wnuków. Mimo to Lipowska niejednokrotnie podkreślała, że rodzina jest dla niej najważniejsza, a od syna otrzymuje zawsze ogrom wsparcia. "W sytuacjach podbramkowych w każdej chwili mogę do niego zadzwonić (...) Muszę więcej spać, wolniej chodzę, szybciej się męczę, czasem coś zaboli, ale cieszę się życiem" - opowiadała w "Dobrym Tygodniu". Więcej zdjęć aktorki znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

