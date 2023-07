Magdalena Stępień próbuje na nowo ułożyć sobie życie po śmierci syna Oliwiera. Modelka zapowiedziała, że przestaje poddawać się rozpaczy i zaczyna cieszyć każdym dniem. Po przerwie, jaką zrobiła sobie od mediów społecznościowych, wróciła do pełnej aktywności. Pokazuje fanom nowe projekty, w których bierze udział, a także chętnie odpowiada na pytania swoich obserwatorów. Jej najnowszy post wywołał jednak falę spekulacji, a Magdalena Stępień postanowiła szybko uciąć plotki.

Magdalena Stępień jest w ciąży? Fanki gratulują, ona odpowiada

Modelka opublikowała serię zdjęć, na których pozuje w złotej sukience mini. Materiał jest obcisły i podkreśla jej sylwetkę. Na jednym z ujęć stanęła bokiem i dotykała brzucha. Właśnie ten gest plus tajemniczy podpis: "Dzisiaj mała celebracja! Obiecuję, już wkrótce o wszystkim wam opowiem. Na tę chwilę sama nie wierzę w to, co się dzieje", wywołały domysły. Internauci zaczęli pisać, że modelka sugeruje, że spodziewa się dziecka. "Widać to, o czym chcesz powiedzieć" - napisała jedna z użytkowniczek Instagrama. Takich komentarzy Magda pewnie dostawała więcej w wiadomościach prywatnych, bowiem odniosła się do tych domysłów.

Modelka dodała na InstaStories kolejne zdjęcie w tej samej kreacji i zaczęła wpis od słów: "Nie, nie jestem w ciąży!". Dalej poprosiła, by internauci "dali z tym tematem na luz". Stępień wyjaśniła przy okazji, że nie retuszuje swoich zdjęć, więc czasami jej brzuch wygląda naturalnie. Skupiła się też na tym, że czasami może po prostu źle ułożyć się materiał sukienki, co może spowodować niepotrzebne domysły. Więcej zdjęć Magdaleny Stępień, także z jej wyjazdów, znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Magdalena Stępień dementuje plotki Instagram.com/ magdalena___stepien