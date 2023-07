Mąż Beaty Chmielowskiej-Olech rzucił amerykańskie wojsko. Czym się teraz zajmuje?

Beata Chmielowska-Olech od 1998 roku współprowadzi "Teleexpress". Dłużej od niej z programem związany jest obecnie tylko Marek Sierocki. Ona sama może też pochwalić się bardzo długim stażem małżeńskim. Z Damianem Olechem poznała się ponad 20 lat temu na imprezie u znajomych. Najpierw się pokłócili, a potem on długo o nią zabiegał, dzwoniąc codziennie. Kim jest mężczyzna, który skradł jej serce?

Kim jest Damian Olech - mąż Beaty Chmielowskiej Olech?

Damian Olech ma 48 lat. Zanim poznał Beatę Chmielowską, myślał o karierze w wojsku w USA - tam mieszkał w dzieciństwie. Nie wszystko jednak poszło zgodnie z planem. Szkoła wojskowa w Nowym Jorku okazała się nie dla niego:

Marzyłem, żeby pracować w FBI. Gdy miałem 17 lat, mama wysłała mnie do szkoły wojskowej Militar Academy w Nowym Jorku, przygotowującej do studiów na West Point. Dostałem ostrą lekcję życia. Tam również istnieje zjawisko fali, choć nie tak brutalne jak tu. Poznałem armię i uznałem, że chce wracać do Polski - mówił w wywiadzie z "Galą" w 2004 roku.

Po przylocie do kraju rozpoczął studia na kierunku finansów i bankowości. Długo zajmował się zawodowo właśnie tym. W pewnym momencie, już w czasie małżeństwa, kupili wspólnie dworek w Manach. Miejsce to znają wszyscy fani serialu "Złotopolskich", tam bowiem mieszkali bohaterowie programu. Posiadłość wyremontowali i założyli tam hotel, w którym można organizować np. przyjęcia rodzinne czy spotkania firmowe. W tym miejscu Marcin Mroczek brał ślub.

Związek z Beatą Chmielowską zaczął się od kłótni i przekonania - z jej strony - że widzą się ostatni raz. Dziennikarka wpadła jednak mężczyźnie w oko. Potrafił dzwonić do niej każdego następnego dnia, aż w końcu "wydzwonił" w ten sposób spotkanie. A potem kolejne. I kolejne. Niektóre z następnymi kłótniami, co w rozmowie z "Galą" sprzed lat wspominają jako integralną część związku: "Na kolejnych randkach spierało nam się coraz lepiej. Takie dysputy społeczno-polityczne prowadzimy zresztą do dziś, co kończy się trzaskaniem drzwiami. Kłócimy się po to, żeby się godzić. Bo najprzyjemniejsze są pojednania" - mówiła Chmielowska-Olech. Doczekali się dwójki dzieci.