Książę George ma urodziny. Księżna Kate od lat przestrzega urodzinowej tradycji

Księżna Kate i książę William doczekali się trójki potomstwa. Ich najstarszy syn George w sobotę 22 lipca obchodzi urodziny. W tym roku okazja jest niebagatelna, bowiem będą to już dziesiąte urodziny chłopca. Księżna Kate dla dzieci ma zawsze na taką okazję wyjątkowy prezent. To robiony przez nią własnoręcznie tort.

Księżna Kate szykuje na urodziny księcia Goerge'a tort

Księżna Kate od zawsze była fanką gotowania w domu. W przeciwieństwie do Williama, który sam przyznaje, że gotuje raczej kiepsko, Kate ma do tego wrodzony talent, którym stara się zarazić również dzieci. Od narodzin George'a wprowadziła nową tradycję rodzinną. Jest to robienie w domu tortu na urodziny każdego z dzieci.

W 2019 roku w podcaście "A berry royal Christmas" księżna Kate wyznała, że przygotowanie urodzinowego tortu sprawia jej ogromną frajdę, choć jest okupione dużym zmęczeniem:

To już tradycja, że dzień przed urodzinami siedzę do północy nad absurdalną ilością masy tortowej i lukru. I zawsze zrobię wszystkiego za dużo. Ale kocham to - mówiła.

W tym roku tort dla George'a może być wyjątkowy. Księżna Kate jest na świeżo po dodatkowych lekcjach u mistrzów cukiernictwa. Zaledwie dwa tygodnie temu Kate i William byli specjalnymi gośćmi podczas 75-lecia brytyjskiej ochrony zdrowia (NHS). Mieli wówczas okazję dekorować babeczki pod czujnym okiem finalistki kulinarnego show "Great British Baking Show" - Alice Fevronia. Kobieta miała okazję udzielić księżnej wielu wskazówek, zaś Kate chętnie dopytywała o tajniki konsystencji kremu maślanego i gładkich boków ciasta. Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć George'owi wszystkiego najlepszego - i najsmaczniejszego!