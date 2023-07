Cezary Pazura to jeden z najpopularniejszych polskich aktorów. Od lat plasuje się w czołówce najbardziej zapracowanych gwiazd kina. Wielu fanów śledzi jego poczynania na ekranie, ale także w życiu prywatnym. Aktor jest aktywny w mediach społecznościowych, a jeszcze bardziej jego żona Edyta Pazura. To u niej można sprawdzić, co słychać u Pazurów. Para jest małżeństwem od 14 lat. Doczekali się trójki dzieci. Pazura wcześniej sakramentalne "tak" powiedział dwa razy. Był mężem Żanety Pazury oraz Weroniki Marczuk. Niedawno aktor był zmuszony wrócić pamięcią do drugiego małżeństwa. Wszystko za sprawą dowcipu radiowego.

Pazura zapytany o Weronikę Marczuk. Wbił jej szpilę

Radiowy dziennikarz Kamil Nosel z Radia ZET prowadzi audycję Nosel Wkręca na zlecenie. Ostatnio "ofiarą" jego kawału został Cezary Pazura. Radiowiec zadzwonił do aktora, podając się za Krzysztofa Kielonka - pracownika departamentu emerytalnego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nosel zapytał Pazurę, kogo ma wskazać "jako drugą osobę przy jego emeryturze". Początkowo gwiazdę w ogóle zdziwiło, że dostanie emeryturę. Wkręcający pocieszył Pazurę, że jak najbardziej należy mu się świadczenie emerytalne, a także, że niedługo dojdzie do progu wieku emerytalnego (dokładnie za cztery lata), jednak już teraz musi zbierać dokumentację. Wtedy aktor wspomniał o byłej żonie i przy okazji wbił jej szpilę. Powiedział, że Weronika Marczuk nie płaciła za niego składek.

Ja mam problem, wie pan, bo moja była żona przez dziesięć lat nie płaciła za mnie ZUS-u, nie wiedzieć czemu... - powiedział Pazura.

Wątek byłej żony ewidentnie zainteresował dziennikarza. Postanowił wypytać o Weronikę Marczuk. Pazura jednak nie był skory do podjęcia tematu. "Nie, mam jedną żonę, halo. Według prawa mam jedną - tę, którą mam. To, że panu powiedziałem coś o byłej żonie, to zapominamy o tym, okej?" - odpowiedział. "Nie, nie, mówimy o poprzedniej" - ciągnął wątek prezenter. "Ale mnie nie interesuje, nie ma. Mam żonę! Żonę, z którą mam troje dzieci. Tamtego życia nie było, niech pan w ogóle o tym nie myśli" - powiedział stanowczo Pazura. Ostatecznie Kamil Nosel zlitował się nad aktorem i wyznał mu, że został wkręcony. Na szczęście Cezary Pazura zareagował z rozbawieniem: "Tu syn koło mnie siedzi, jedziemy na lody i pan mnie pyta o takie rzeczy, że ja nie wpadłem na to, że to znowu pan" - zakończył.

Skontaktowaliśmy się z Weroniką Marczuk w celu uzyskania komentarza na wypowiedź byłego męża, jednak do chwili publikacji artykułu nie uzyskaliśmy odpowiedzi.