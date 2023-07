Magda Gessler ma dwójkę dzieci. Córka Lara Gessler wraz z małżonkiem Piotrem Szelągiem wychowuje trzyletnią Nenę i niespełna rocznego Bernarda. Z kolei syn Tadeusz Müller rok temu poślubił Małgorzatę Downar. Na początku bieżącego roku królowa polskiej gastronomii obwieściła, że oczekuje narodzin kolejnego wnuka.

Magda Gessler odwiedziła trzeciego wnuka. Fani aż zapieli z zachwytu

Tadeusz Müller pochwalił się w mediach społecznościowych, że 9 lipca wraz z ukochaną powitali na świecie syna. Chłopiec otrzymał imię Antoni. Kilka dni po narodzinach Magda Gessler miała okazję po raz pierwszy zobaczyć się z wnukiem.

Przebieg wizyty skrupulatnie zrelacjonowała na Instagramie. Na opublikowanym zdjęciu możemy zobaczyć restauratorkę, która siedzi na fotelu, a w ramionach trzyma malucha. Uśmiech nie schodzi jej z twarzy. "Burzliwe lato, genialny scenariusz na najcieplejsze momenty. Najukochańszy wnuczek Antoś w moich ramionach to najcudowniejsze uczucie, kocham" - napisała.

Pod udostępnionym postem niemalże od razu pojawiły się liczne reakcje. Fani chwycili za telefony i ruszyli do komentowania. Przy okazji nie szczędzili ciepłych słów. Posypały się same komplementy. "Widać wzruszenie na pani twarzy. Gratuluję wnuka" - napisała jedna z internautek. "Przepiękny widok! Szczęśliwa babcia, dużo zdrówka dla maluszka!" - dodała kolejna. "Cudownie, pozdrawiam szczęśliwą babcię" - napisała kolejna. Więcej zdjęć Magdy Gessler z dziećmi znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

Magda Gessler na spotkaniu z wnukiem fot. Instagram/@magdagessler_official

Magda Gessler czasami wraca wspomnieniami do dawnych lat. Ostatnio pokazała zdjęcie z młodości. Na fotografii ma 27 lat. Fani komentowali kadr z lat 80. Jak się okazało, część obserwatorów zauważyła zniewalające podobieństwo gwiazdy do córki Lary. "Lara, jak siostry na tym zdjęciu", "Na tym zdjęciu jest pani bardzo podobna do Lary", "A ja widzę Larę" - pisali pod postem. Zdjęcie możecie zobaczyć TUTAJ.