Ważny dzień w życiu Jarosława Bieniuka i Zuzanny Pactwy. Ogłosili to na Instagramie

Jarosław Bieniuk po śmierci Anny Przybylskiej był w związku z Martyną Gliwińską. Rozstali się jednak, gdy ta była w ciąży. Mają syna Kazika, nad którym opieką się dzielą. Później w życiu byłego piłkarza pojawiła się modelka Zuzanna Pactwa. Ich związek okazał się silny, a zakochani właśnie obchodzą trzecią rocznicę bycia razem.

Bieniuk i Pactwa mają kolejną rocznicę

Bieniuk i Pactwa ten ważny dla siebie dzień świętują za granicą. Z relacji modelki możemy dowiedzieć się, że przebywają w Marbelli. Spotykają się z przyjaciółmi, ucztują w restauracjach, a także zwiedzają. Zakochani podzielili się z fanami na InstaStories takim samym ujęciem - pozują wtuleni w siebie, na tle morza i plaży, widać też palmy. Były sportowiec ma na sobie białą, luźną koszulę i krótkie spodenki, modelka wybrała skąpy top i czarne spodnie z rozszerzonymi nogawkami. "Trzy lata" - napisali.

Zakochani chętnie pokazują w mediach społecznościowych, jak upływa im czas. Mają nawet na koncie wspólną okładkę. "Był moment, w którym prawie pogodziłem się z tym, że dopóki dzieci nie podrosną, nie będę budować kolejnego związku. Ale gdy poznałem Zuzę, ta sytuacja mnie zaskoczyła. Zakochałem się" - wyznał Jarosław Bieniuk w rozmowie z magazynem "VIVA!" w lutym. Okazało się też, że poznali się znacznie wcześniej, nawet 20 lat temu. Nie mieli wtedy jednak kontaktu, każde z nich budowało swoje życie prywatne.

Kilka lat temu odnowiliśmy znajomość on-line i czasem pisaliśmy do siebie. Dopiero gdy dwa i pół roku temu przyjechała do Polski, spotkaliśmy się ponownie "w realu" i… tak już tu została. [...] Szybko zrozumiałem, że jestem zakochany, i zacząłem się zastanawiać, jak to wszystko pogodzić, jak zbudować nasze życie - dodał były sportowiec.

To, co połączyło zakochanych, to nić porozumienia, jaką odczuwali od samego początku. Mogą rozmawiać bez końca, śmieszą ich te same rzeczy. To dla niego postanowiła wrócić do kraju, by móc układać wspólne życie. Zdjęcia zakochanych, także ich wspólne z dziećmi Jarosława Bieniuka i Anny Przybylskiej, znajdziecie w naszej galerii na górze strony.