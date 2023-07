Konrad D. został zastrzelony w ogródku restauracyjnym w centrum Poznania podczas randki z narzeczoną Julią H. Do zdarzenia doszło 16 lipca około godz. 17:00 przy hotelu NH Poznań. Do 30-latka i jego narzeczonej podszedł Mikołaja B., były partner Julii H., z bronią palną w ręku. Oddał dwa strzały, a następnie popełnił samobójstwo. Sprawca był reanimowany, przewieziono go do szpitala, gdzie zmarł. Konrad D. zginął na miejscu. 21 lipca odbył się pogrzeb zamordowanego.

Pogrzeb Konrada D. Najbliżsi pożegnali 30-latka

O godzinie 13:50 na Cmentarzu Rzymskokatolickim pw. św. Anny przy ul. Lodowej 78 w Łodzi odbył się pogrzeb Konrada D. Mimo że uroczystość miała kameralny charakter, zjawiło się na niej wielu żałobników. Na jego grobie można było zauważyć wiele wieńców, głównie w białym kolorze, który symbolizuje niewinność.

Pogrzeb Konrada D. Fot. East News

Narzeczona Konrada D. mierzy się z hejtem

Po tragedii, która odcisnęła piętno na Julii H. i najbliższych zamordowanego, na dziewczynę spadła lawina hejtu. "Ludzie grożą Julii śmiercią. Piszą do niej, że to ona powinna umrzeć" - mówiła Wirtualnej Polsce Justyna Piątek-Pawłowska, znajoma dziewczyny. Kobieta została inicjatorką zbiórki na wsparcie terapeutyczne dla Julii H. "Julię skrzywdzono dwukrotnie. Najpierw zrobił to morderca, a następnie media i media społecznościowe" - kontynuowała przyjaciółka.

Sylwia Peretti pożegnała syna. Wystarczyły cztery słowa

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.