Sezon na ogórki trwa. W internecie można znaleźć wiele przepisów, dzięki którym można przygotować różne wersje. To, co jednak jest najbardziej pożądane, to zachowanie chrupkości. Małgosia Borysewicz z czwartej edycji "Rolnik szuka żony" chętnie dzieli się swoimi pomysłami na różne potrawy i dania. Tym razem opublikowała na Instagramie, jak krok po kroku przygotować ogórki, które są jej ulubionymi.

"Rolnik szuka żony". Małgosia podaje przepis na ulubione ogórki

"Czas ogórkowy podobno w tym roku niesamowicie krótki, schną bardzo szybko, bez podlewania byłoby ich bardzo mało. Jest bardzo dużo przepisów na ogóraski, ja wam wrzucę przepis na mój - chrupiące ogóreczki z chili, marchewką i czosnkiem" - zaczęła wpis Małgosia Borysewicz. Czego potrzebujemy? Do ich przygotowania rolniczka wykorzystała dwa kilogramy ogórków, które najpierw umyła i pokroiła w plastry, oraz dwie łyżki soli. Zasypane przyprawą warzywa należy odstawić na ok. trzy godziny. Po tym czasie trzeba odlać wodę i przelać ją do garnka.

Powstałą wodę należy połączyć z zalewą. Przepis: dwie szklanki wody, półtorej szklanki octu, dwie i pół szklanki cukru, osiem łyżek oleju. Do tego dodajemy wyjątkowy składnik: chili (dwie łyżeczki). Całość należy zagotować, następnie schłodzić. To nie wszystko. "Do ogórków dodajemy trzy marchewki pokrojone w słupki, główkę czosnku przeciśniętą przez praskę. Mieszamy warzywa, układamy dosyć ciasno w słoiku, zalewamy zalewą" - opisała dalsze etapy Borysewicz. Pasteryzujemy 30-40 minut, w piekarniku nagrzanym do 150 stopni. Po tym czasie należy wyjąć i odwrócić do góry nogami. Po tym etapie zostawiamy słoiki w takim stanie do rana. Internautki już zachwyciły się tym przepisem. "Super, trzeba wypróbować", "Będzie co wcinać", "Małgosia, wrzucaj przepisy, są obłędne" - piszą.

Małgosia Borysewicz nie tylko uwielbia gotować, lecz także chętnie bawi się modą. Na Instagramie można znaleźć wiele inspiracji. Bardzo często z mężem Pawłem pojawiają się na weselach czy innych uroczystościach, a ich stylizacje robią furorę wśród użytkowników Instagrama. Zajrzyjcie do naszej galerii na górze strony, gdzie zobaczycie różne modowe zestawy rolniczki.