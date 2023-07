Katarzyna Cichopek jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie pokazuje nie tylko kulisy swojej pracy na planie "M jak miłość", czy "Pytania na śniadanie", ale też reklamuje swoje kosmetyki i ubrania. Te ostatnie zmienia jak w kalejdoskopie, gdyż uwielbia się przebierać, przechadzać po Warszawie i robić sobie ładne zdjęcia. Ostatnio dodała mini sesję w letniej stylizacji. Jednak internauci zamiast komplementować sukienkę, rzucili się do komentowania butów.

Katarzyna Cichopek chwali się letnią stylizacją. Nietrafiony dobór butów?

Celebrytka wyszła na spacer i zaprezentowała fanom swoją nową stylizację. Wybrała total look w kolorze beżowym. Mini sukienkę ze sznurowaniem na bokach uzupełniła koszulą w tym samym, piaskowym odcieniu. Do tego dobrała klapki na obcasie z przezroczystą cholewką i wielką błyszczącą klamrą. To właśnie na ten element garderoby zwrócili uwagę internauci na Instagramie.

Buty o dwa numery za duże.

Za mała stopa do tych bucików? - czytamy w komentarzach.

Niektórzy postanowili nieco wytłumaczyć prezenterkę. Wywiązała się dyskusja. "Kasia ma małe stopy (35 bodajże) i pewnie trudno jej dostać modne szpilki, czy inne w tym rozmiarze". "No pewnie tak, ale nie wygląda to zbyt dobrze w tych butach, bo ledwo Kasi palce sięgają paska na samym dole" - dodały fanki. Istotnie, Katarzyna Cichopek nosi bardzo mały rozmiar buta, przez co często musi zamawiać buty na wymiar lub zaopatrywać się w działach dziecięcych. Jesteście ciekawi, jakie rozmiary butów noszą inne gwiazdy? Szelągowska i Koroniewska mają odwrotny problem do Cichopek. O tym możecie przeczytać TUTAJ.

Katarzyna Cichopek Fot. Plotek Exclusive