Księżna Kate to ulubienica Brytyjczyków. Odkąd wyszła za księcia Williama, zdobyła serca poddanych do tego stopnia, że nie mogą doczekać się, aż to właśnie ona zasiądzie na tronie u boku męża. Księżna Walii jest podziwiana również za swój styl. Najczęściej prezentuje się nienagannie, a modowe zestawy są idealnie dobrane do okazji i jej figury. Nie boi się także żywych kolorów. Bez wątpienia stałym elementem jej wizerunku są dobrze ułożone włosy. Zazwyczaj żona księcia Williama pojawia się publicznie w lekko podkręconych falach. Trudno wyobrazić ją sobie w blondzie i krótkim bobie. Z pomocą jednak przychodzą aplikacje do przerabiania zdjęć.

Księżna Kate nie szaleje z włosami. A szkoda! Spójrzcie na jej wirtualną metamorfozę

Księżna Kate popularnością przewyższa nawet niektóre gwiazdy muzyki i doczekała się swoich fanpage'ów. Na jednym z nich internauci postanowili sprawdzić, jak żona następcy tronu wyglądałaby w innym wizerunku. Dzięki przerobionym zdjęciom możemy zobaczyć księżną w różnych fryzurach. Włosy do szyi i grzywka to byłaby ogromna zmiana. Ale to nie wszystko. Twórcy konta poświęconego księżnej Kate zrobili z niej również blondynkę z lekko pofalowanymi kosmykami. Co na to fani rodziny królewskiej? Okazuje się, że nie wszystkim przypadła do gustu księżna z krótkimi włosami. Padło wiele nieprzychylnych komentarzy.

Absolutnie nie! Wygląda na dużo starszą.

Nigdy żadnych blond włosów - czytamy.

Fani ocenili "metamorfozę" księżnej Kate

Jednak nie wszyscy byli równie krytyczni. Spore grono osób zauważyło, że w każdej fryzurze księżna wygląda po prostu dobrze. "Bez względu na to, jaką fryzurę ma Kate, zawsze wygląda świetnie", "Ona jest naturalną pięknością! Włosy jej nie definiują", "Jak prezenterka wiadomości", "Krótki bob ładnie podkreśla jej twarz", "Prawdopodobnie ze względu na swoją rolę nie może eksperymentować z włosami. Trochę to smutne" - zwrócili uwagę internauci. A wam, która odsłona księżnej najbardziej się podoba?